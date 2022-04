Speváčka Karin Ann odohrá spoločné koncerty s Imagine Dragons

Slovenskú speváčku Karin Ann si ako hosťa na svoje tri koncerty európskej časti svetového turné Mercury World Tour vybrali Imagine Dragons. Iba 19-ročná Slovenka s nimi vystúpi v lotyšskej Rige (1. 6.) a na dvoch koncertoch v Prahe, ktoré sa uskutočnia na Letisku Letňany (5. a 6. 6.)."Je pre mňa veľkou poctou, že si ma Imagine Dragons vybrali. Sledujem ich už dlho, mám ich rada a stotožňujem sa s ich postojmi, napríklad v oblasti LGBT práv," uviedla speváčka, ktorá aktuálne boduje na streamovacích platformách s novým EP side effects of being human a len pred pár dňami sa vrátila z európskeho turné, ktoré absolvovala ako predskokanka britského speváka Alfie Templemana."Ďalším dôležitým termínom v koncertnom kalendári Karin Ann bude vystúpenie na tohtoročnom májovom The Great Escape Festivale v britskom Brightone," uviedla pre TASR PR manažérka Adriána Čahojová. Dodala, že na blížiacich sa koncertoch zaznejú okrem iného aj skladby z jej spomínaného druhého EP, ktorého titulnou skladbou je pieseň almost 20. Karin v týchto dňoch predstavuje jej oficiálne lyric video - symbolicky len pár dní pred svojimi 20. narodeninami, ktoré oslavuje 10. mája.Pre speváčku je skladba almost 20 veľmi osobná. "Rieši moje pocity počas dospievania, ktoré silno ovplyvnila dvojročná, nedobrovoľná izolácia od mojich rovesníkov a odtrhnutie od aktivít, ktoré dospievajúci ľudia bežne zažívajú," opisuje Karin Ann.