Propagácia na sociálnych sieťach a vlastných blogoch: Prečo to pre váš biznis nestačí?

Prečo sociálne siete a vlastný web nestačia na propagáciu značky

Ako zvýšiť predaj a tým aj úspech vašej firmy

Oslovenie nových zákazníkov v aktuálnom čase

Získanie spolupráce a podpory

Zvyšovanie bonity vašej firmy

Lepšia pozícia vo vyhľadávačoch

26.4.2023 (SITA.sk) -V súčasnosti mnoho firiem využíva na propagáciu svojej značky najmä sociálne siete či publikovanie článkov na vlastných weboch. Najmä sociálne siete sú pre mnohé spoločnosti často jedinou formou digitálnej marketingovej stratégie. Vedeli ste však, že sociálne médiá predstavujú len menej ako 2 percentá bežnej návštevnosti firiem, ktoré zabezpečujú predaj iným firmám? Hovoríte si, že vás sa to netýka? Okrem uvedenej štatistiky existuje ešte viacero dôvodov, prečo sa nespoliehať iba na tieto nástroje.Odpoveď je jednoduchá a možno ju i poznáte. Čo urobíte ako prvé, keď chcete niečo nakúpiť, vyriešiť konkrétny problém, získať informácie o produkte, firme a podobne? Zadáte si požiadavku do vyhľadávača. A podľa SEO štatistík publikovaných na stránke www.webfx.com to rovnako ako vy urobí 93 percent návštevníkov Internetu. A 95 percent návštevnosti z vyhľadávania smeruje na prvú stránku s výsledkami vyhľadávania. Väčšina vlastných blogov firiem sa kvôli slabej návštevnosti na prvých pozíciách neumiestni. Okrem návštevnosti stránky rozhoduje však i ďalší faktor, a to relevantnosť a dôveryhodnosť média. Ak si o firme, produkte alebo službe prečítate v spravodajskom médiu, budete danej informácii určite viac dôverovať.Sú teda vlastné weby a sociálne médiá efektívnou digitálnou marketingovou stratégiou alebo nie? Odpoveď je, áno sú, ale nemôžete sa spoliehať iba na ne. Vhodnejšie riešenie predstavuje publikovanie vašich článkov aj v spravodajských médiách, ako je napríklad Slovenská tlačová agentúra SITA . Existuje preto niekoľko výhod.Jedným z hlavných dôvodov, prečo zvážiť publikovanie článkov v mienkotvorných médiách, je, že vám to umožňuje získať nových zákazníkov a zväčšiť tak cieľovú skupinu. Spravodajské weby vytvárajú kvalitný obsah v reálnom čase, preto prilákajú pozornosť nových potenciálnych zákazníkov, a to pravidelne a na dennej báze.Publikovanie článkov v spravodajských portáloch môže podnikateľom pomôcť získať podporu a spoluprácu iných spoločností, ktoré sa angažujú v danej oblasti. Ak sa firme podarí získať pozornosť autorít a ďalších relevantných osobností, môže jej to pomôcť k úspechu.Ak sa rozhodnete prezentovať svoju spoločnosť v mienkotvorných médiách, stávate sa v očiach potenciálnych zákazníkov odborníkom v danej oblasti a značkou, ktorej ľudia dôverujú viac ako vašej konkurencii. Články na takýchto weboch sú považované za autoritatívne a zároveň majú potenciál rozšíriť odbornosť, prestíž a kredit spoločnosti. Navyše pri spolupráci s médiami sa môže do tvorby zapojiť aj skúsený redaktor, ktorý vie tému spracovať redakčne, zaujímavejšie a napojiť ju na konkrétnu aktuálnu rezonujúcu tému.Ako bolo spomenuté vyššie, spravodajské média majú lepšiu čítanosť a umiestňujú sa na prvých pozíciách vo vyhľadávačoch. To znamená, že ich obsah má lepší dosah a osloví širšie publikum. Napríklad správy produkované a distribuované cez agentúru SITA a jej partnerské média majú dosah na viac ako polovicu slovenskej populácie.Čo sa týka propagácie, nespoliehajte sa teda len na sociálne siete a vlastnú stránku, ale podporte svoju značku publikovaním svojich článkov na spravodajských weboch.Informačný servis