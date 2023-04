Taliban zabil lídra Islamského štátu, údajne bol zodpovedný za útok na kábulskom letisku

Výbuch v kábulskom letisku

Vodca extrémistov

26.4.2023 (SITA.sk) - Afganské vládnuce hnutie Taliban zabilo lídra extrémistickej organizácie Islamský štát , o ktorom sa predpokladalo, že bol za bombovým útokom na kábulskom letisku v auguste 2021. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na amerických predstaviteľov.Útok, ktorý sa odohral v čase, keď sa ľudia pokúšali ujsť z krajiny po prevzatí moci Talibanom, si vyžiadal životy 170 civilistov a 13 amerických vojakov.Výbuch prišiel len niekoľko hodín po tom, ako západné vlády varovali svojich občanov, aby sa vyhýbali kábulskému medzinárodnému letisku, pretože tam hrozí útok zo strany afganskej pobočky Islamského štátu. Okolo 18:00 miestneho času 26. augusta 2021 nakráčal samovražedný útočník medzi rodiny čakajúce pred letiskom pri Abbey Gate a odpálil sa. Na mieste bolo v tom čase zhromaždených množstvo ľudí, ktorí dúfali, že sa dostanú do niektorého z evakuačných letov.Lídra extrémistov podľa Američanov zabili už pred niekoľkými týždňami, no istý čas trvalo, kým sa podarilo jeho smrť potvrdiť. Jeho meno nezverejnili.Americkí predstavitelia uviedli, že na základe zhromažďovania spravodajských informácií a monitorovania regiónu zistili, že vodca zahynul, neposkytli však podrobnosti o tom, ako sa dozvedeli, že práve on bol zodpovedný za bombový útok.