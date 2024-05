Propalestínske protesty už nie sú len záležitosťou amerických univerzít, študenti demonštrujú aj v Austrálii či Indii

Polarizované debaty

Protesty v Británii a Francúzsku

3.5.2024 (SITA.sk) - Počas propalestínskych protestov na amerických univerzitách od 18. apríla zatkli už viac ako 2 000 ľudí. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Protesty sprevádzajú strety medzi demonštrantmi z opozičných táborov aj s políciou, napríklad na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, či na opačnom konci Spojených štátov - Kalifornskej univerzite v Los Angeles a Portlandskej štátnej univerzite. Tam vo štvrtok muž v aute prišiel k skupine demonštrantov a nastriekal na nich paprikový sprej.Demonštrácie na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde Izrael vedie vojnu proti militantnému hnutiu Hamas , tiež vyvolávajú polarizované debaty o právach na protest a limitoch slobody prejavu, aj obvinenia z antisemitizmu. Požiadavky demonštrantov sa rôznia podľa univerzít, väčšina však vyzýva inštitúcie, aby sa odklonili od Izraela a spoločností podporujúcich vojnu v Pásme Gazy.Demonštrácie pritom už nie sú záležitosťou len Spojených štátov a objavujú sa aj na univerzitách v Kanade, Európe, Ázii, Austrálii a na Blízkom východe. V Austrálii sa za uplynulé týždne protestné stanové tábory objavili na najmenej siedmich univerzitách. Na prestížnej Univerzite Džaváharlála Néhrúa v indickom Naí Dillí vznikli protesty v solidarite s demonštrantmi so spomenutou Kolumbijskou univerzitou.Na univerzitách v Spojenom kráľovstve protestujú ľudia už od začiatku vojny v Pásme Gazy, no v ostatných dňoch tam začali vznikať tábory. Koncom apríla sa začali protesty na parížskych univerzitách Sorbonna a Sciences Po.Polícia rozpustila protest na Sorbonne 29. apríla. V piatok zase poriadková polícia zakročila na Sciences Po a vypratala hlavnú halu. Desiatky študentov začali v predchádzajúci deň na univerzite okupačný protest, čo viedlo k uzavretiu kampusu.