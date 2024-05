Polícia zasahovala v lučeneckom okrese, päťročnému chlapcovi namerali 2,5 promile 

3.5.2024 (SITA.sk) - Lučeneckých policajtov privolali k päťročnému chlapcovi pod vplyvom alkoholu. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, hliadka bola privolaná v stredu 1. mája do obce Panické Dravce (okres Lučenec).„Po príchode hliadky sa už na mieste nachádzala aj posádka rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá dieťa z dôvodu intoxikácie alkoholom previezla do Banskobystrickej nemocnice," uviedla polícia.Dieťa sa podľa predbežných zistení malo napiť z fľaše s alkoholom, ktorú spolu so starším, šesťročným bratom našli pohodenú na ulici. „Chlapec mal po tom, ako ho jeho sestra doviedla domov upadnúť do bezvedomia," dodali policajti. V chlapcovom organizme zistili 2,5 promile alkoholu, je v opatere lekárov a mimo ohrozenia života.„Udalosť bola hliadkou riadne zaevidovaná, bola zabezpečená lekárska správa a vec bude oznámená na rozhodovanie miestne a vecne príslušnému orgánu, ktorým je v tomto prípade obec," uzavrela polícia.