Prorodinné organizácie vyzvali Čaputovú, aby podpísala návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa

3.6.2022 (Webnoviny.sk) - Prorodinné organizácie vyzvali prezidentku SR Zuzanu Čaputovú , aby podpísala návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý bol nedávno schválený v Národnej rade SR.Uviedli to v liste, ktorý jej v piatok odovzdali. Pod list sa podpísali Tomáš Kováčik, Monika Jucková, Patrik Daniška, Mária Demeterová, Martina Bednáriková a Juraj Šúst.Investícia do rodiny je podľa nich investíciou do budúcnosti. Dodali, že rodinná politika je nadrezortná a tvoria ju opatrenia všetkých rezortov spoločnosti, ktoré podporujú v rodinách stabilitu, súdržnosť a prijímanie detí. Zároveň podotkli, že rodinná politika nie je sociálnou politikou, ktorá rieši už vzniknuté problémy, ale sociálnym problémom predchádza.Signatári konštatovali, že rodinu často ohrozuje zlá sociálna situácia, chudoba, nedostatok pracovných príležitostí, migrácia za prácou, prekážky v prístupe k bývaniu mladých rodín, ale aj neprajná spoločenská atmosféra.Zástupcovia prorodinných organizácií priblížili, že nie sú nadšení zo smerovania verejnej diskusie, ktorú zákon o financovaní voľného času dieťaťa vyvolal a ktorá stavia proti sebe rôzne skupiny.„Ako zodpovední občania voláme po zodpovedných riešeniach, demografia a rodiny si ich už dávno jednoznačne pýtajú. Prorodinných opatrení je možné navrhovať veľké množstvo – osvetových, inštitucionálnych a praktických – finančných. Viaceré európske krajiny už niekoľko rokov idú cestou investovania do rodiny,“ napísali s tým, že ako zástupcovia prorodinných organizácií, po avizovaní aktuálnych vládnych prorodinných opatrení, chcú požiadať prezidentku o ich podporu a podpísanie tohto zákona.Čaputovú požiadali aj o stretnutie, na ktorom by jej chceli tieto veci osobne vysvetliť.Parlament minulý týždeň v utorok schválil zákon o financovaní voľného času dieťaťa. Ten počíta s tým, že dieťa vo veku päť až 18 rokov môže získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 60 eur. Stúpnuť má aj daňový bonus a prídavky na nezaopatrené deti.Koaličná strana Sloboda a Solidarita a opozícia vyčítali predkladateľovi, ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽaNO), že zákon sa prerokoval v zrýchlenom režime.