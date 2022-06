Sedenie na letnom slnku – s ochranou vlasov a pokožky hlavy, ktorá predchádza predčasnému starnutiu

Zdravé, dobre vyzerajúce vlasy sú spojené s pozitívnym vnímaním seba samého

3.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ako starneme, naše bunky slabnú a sú náchylnejšie na poškodenie, oxidačný stres a poškodenie DNA. Znečistenie životného prostredia a UV žiarenie sú výraznými záťažovými faktormi. S teplým obdobím pred nami a mnohými blížiacimi sa outdoorovými aktivitami je teraz ten správny čas chrániť pokožku hlavy a vlasy pred predčasným starnutím.Švajčiarsky dermatológ Prof. Dr. med. Severin Läuchli (Dermacenter Zurich) vysvetľuje: "Tri hlavné aspekty starnutia vlasov sú rednutie vlasov, znížená kvalita vlasov a zmenená farba vlasov (šedivenie). Rednutie, strata objemu, znížená hustota vlasov a znížená kvalita vlasov sú porovnateľné s procesom starnutia pokožky a sú spojené aj so zníženou elasticitou a hydratáciou." To vedie k tomu, že vlasy sú menej lesklé, suché, nepoddajné a často náročné na úpravu. Známky starnutia vlasov sa prejavia približne vo veku 40 rokov. "Správny vek na to, aby ste sa začali lepšie starať o pokožku hlavy, pokožku pod vlasmi", odporúča Dr. Läuchli."Kmeňové bunky vo vlasových folikuloch sa delia na niečo úžasné a špeciálne – vlasy. Je to biologický zázrak, ktorý sa deje počas celého života, znova a znova. Tieto zázraky sa stávajú vysoko citlivými na vonkajšie stresové faktory, ako sú voľné radikály spôsobené UV žiarením alebo znečistením," vysvetľuje Dr. Läuchli. Tieto voľné radikály môžu natrvalo poškodiť folikul. Okrem toho UV žiarenie tiež priamo poškodzuje vlasové proteíny, čo vedie k ďalšej strate v priemere vlasu, objeme vlasov, hustote vlasov, spôsobuje ich lámavosť, keďže má dopad na povrch vlasového kmeňa.Tak, ako kvet môže kvitnúť len so zdravými korienkami vyrastajúcimi v zdravej pôde, krásne vlasy môžu byť pestované iba v zdravých folikuloch v zdravej pokožke hlavy. Ochrana folikulov pred oxidačným stresom je v starostlivosti o vlasy proti starnutiu nanajvýš dôležitá. Stručne povedané, to, čo funguje v starostlivosti o pleť proti starnutiu, je úspešné aj v starostlivosti o vlasy proti starnutiu: ochrana pred UV žiarením a správna hydratácia sú kľúčovými faktormi úspešnej starostlivosti o vlasy a vlasovú pokožku proti starnutiu spolu s antioxidačnými a protizápalovými látkami. Dr. Läuchli zdôrazňuje: "Preto je účinná UV ochrana nevyhnutnosťou pri každej prechádzke, ktorú si užívate na jarnom a letnom slnku." Na zabezpečenie čo najlepších výsledkov sa tieto produkty musia používať správne, napr. dodržiavaním doby aplikácie šampónov alebo odporúčaním dávkovania fluidov na obnovu hydratácie.Dr. Läuchli sa podelil o svoje skúsenosti: "Rednutie vlasov predstavuje pre mojich pacientov nesmiernu záťaž. Väčšina z nich myslí v prvom rade na choroby alebo hormonálnu nerovnováhu, nie na procesy starnutia. Neuvedomujú si, že vlasy starnú, nevedia ani o možnosti anti-agingovej starostlivosti o vlasovú pokožku a vlasy. Vlasy sú veľmi dôležité pre sebavedomie, pre svieži a mladistvý vzhľad. A to je dôvod, aby sme preto niečo urobili – aby naše vlasy dostávali tú najlepšiu starostlivosť! Musíme zvýšiť povedomie o tom, ako podporiť rast vlasov v svojom prirodzenom rastovom cykle."S anti-agingovou starostlivosťou o vlasy ako novým trendom v dermatológii, ktorý konečne uzatvára dlho zanedbávanú priepasť medzi potrebami pacientov a zameraním vedcov, je dnes možné starnutie vlasov úspešne spomaliť. V súčasnosti majú dámy a páni prístup ku kvalitným, vedecky overeným prípravkom na posilnenie vlasových korienkov, ochranu a výživu pokožky hlavy a vlasových folikulov. Pretože zdokonaľovanie úspešnej starostlivosti o vlasy proti starnutiu je kľúčová vec.Viac informácií o vysokokvalitnom, inovatívnom koncepte produktu Revalid proti starnutiu vlasov nájdete tu: https://www.revalid.sk/vlasova-kozmetika/starnuce-vlasy-/-anti-aging Revalid® bol vyvinutý v roku 1992 vo Švajčiarsku špeciálne ako komplexný systém starostlivosti proti vypadávaniu vlasov. Vysokokvalitné produkty Revalid®, vyvinuté odborníkmi, aby boli vaše vlasy zdravšie a silnejšie, sú špeciálne navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám každého. Všetky produkty sú dermatologicky testované a vyrobené vo Švajčiarsku. www.revalid.sk Ewopharma AG so sídlom v Schaffhausene vo Švajčiarsku je farmaceutická marketingová spoločnosť zameraná na strednú, východnú Európu a Švajčiarsko. S takmer 60-ročnou pôsobnosťou v regióne má Ewopharma rozsiahle znalosti o týchto trhoch a má v tejto oblasti privilegované postavenie. Spoločnosť pokrýva všetky aspekty prístupu na trh a komercializácie etických farmaceutických a spotrebiteľských zdravotníckych produktov. www.ewopharma.sk