Prosia o pomoc pred bankrotom a prepúšťaním, gastroprevádzky majú problém s platením nájomného

Druhý mesiac odstávky, druhé mesačné nájmy

Na mieru šitá pomoc

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenské reštaurácie a kaviarne prosia vládu v otvorenom liste o pomoc pred prepúšťaním a bankrotmi. Vládu prosia o pomoc s platením nájomného, a aby štát v tejto situácii jasne zadefinoval vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom gastroprevádzok.Zástupcovia reštaurácií a kaviarní to uviedli v utorok v liste adresovanom pre vládu SR. Minister financií Eduard Heger avizuje, že riešenie problému s úhradou nájmov prinesie vláda v priebehu tohto týždňa.Nájomné v reštauráciách patrí podľa prevádzkovateľov gastropodnikov k úplne najvyšším v celom segmente nájmov."Nájom často prevyšuje dokonca mzdové náklady, preto pomoc iba cez mzdy nebude postačujúca a nezabráni masívnemu prepúšťaniu. Pre príklady, nemusíme chodiť ďaleko. Vo Viedni prišlo k medziročnému nárastu nezamestnanosti o 39 %, pričom najviac postihnutým segmentom bola gastronómia a hotelierstvo, kde sa počet nezamestnaných zvýšil viac ako dvojnásobne," ozrejmili autori listu.Tento týždeň prevádzkovatelia začínajú už druhý mesiac odstávky a začínajú byť splatné druhé mesačné nájmy. "Doteraz sa táto časť nákladov nijak neriešila a je to pre nás časovaná bomba. Štát nám zakázal pracovať a z tohto titulu nevieme platiť nájmy v ich 100 % výške. Riešením nie sú ani rokovania o minimálnych zľavách či odkladoch s jednotlivými prenajímateľmi. Mnohí nebudú ochotní zohľadniť situáciu a možné dopady, pokiaľ tento krok nebude podporený aj vládou. Mnohým prenajímateľom zas, aj pri ich najlepšej vôli, ekonomická situácia neumožní vyjsť nám v ústrety v dostatočnej miere," doplnili zástupcovia reštaurácií a kaviarní v liste.Minister financií Eduard Heger v utorok na tlačovej konferencii prisľúbil riešenie problému s úhradou nájmov v priebehu tohto týždňa."Odpoveď na to, čo bude s úhradou nájmov prinesieme tento týždeň. Treba povedať, že už tento mesiac začnú firmám prichádzať peniaze, pretože sme spustili schémy na odškodňovanie. S ďalšou pomocou treba byť trpezlivý, ľudia sa nemusia obávať. Firmy nemusia prepúšťať. O rozšírení pomoci budeme rokovať na vláde aj dnes," povedal v utorok Eduard Heger.Prevádzkovatelia gastropodnikov preto prosia vládu SR, aby štát v tejto situácii jasne zadefinoval vzťahy a pomohol prenajímateľom i nájomcom gastroprevádzok."V bezprecedentnej situácii svetovej pandémie sa nevieme spoliehať iba na nájomné zmluvy či obchodný zákonník. Možnosti prenajímateľov automaticky čerpať bankové záruky alebo zložené depozity na krytie úhrad nájomného, a tak nás zo dňa na deň dostať na kolená, mimoriadne sťažujú naše manévrovacie možnosti. Nikdy sme nežiadali o 100 % úhradu všetkých našich nákladov spojených s krízou. Nežiadame o ňu ani teraz, v prípade pomoci s nájomným. Tak ako všetci, aj my chceme byť solidárni a pomôcť a zobrať na seba, čo budeme vládať. No každý deň nám prináša ďalšiu veľkú neistotu a na mieru šitá rýchla a adresná pomoc v podobe usmernení pre prenajímateľov a transparentnej čiastočnej finančnej pomoci gastroprevádzkam s nájmami je to, čo teraz, v mene budúcnosti nášho segmentu a zamestnancov, veľmi potrebujeme," dodali.