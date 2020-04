Matovičova vláda pomôže aj dohodárom a jednoosobovým eseročkám, jednou z možností pre firmy je kurzarbeit

Vyberú si výhodnejšiu možnosť

Vyhlásia, že nemali žiaden príjem

Pomoc pre viac ako milión ľudí

14.4.2020 - Štát bude zamestnávateľom pokrývať plnú výšku mzdových nákladov na zamestnancov, ktorí pre pokles odbytu alebo preventívne prerušenie výroby nechodia do práce. Okrem toho vláda finančne pomôže aj jednoosobovým spoločnostiam s ručením obmedzeným, samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré neplatili sociálne odvody a dohodárom.Na spoločnej utorkovej tlačovej besede to oznámili minister financií Eduard Heger a minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. Podľa šéfa rezortu práce a sociálnych vecí vláda pomôže celkovo 1,1 miliónu ľudí a pomoc od štátu dosiahne vyše 200 miliónov eur mesačne."Zamestnávatelia budú môcť na svojich zamestnancov čerpať jednu z dvoch možností, ktorú si prepočítajú ako na seba výhodnejšiu," povedal Krajniak.Prvou možnosťou bude podľa neho tzv. kurzarbeit, ktorú štát poskytne na každého zamestnanca s prekážkami v práci. V prvej kategórii sú podľa Krajniaka zamestnávatelia, ktorí sú zo zákona povinní preplácať zamestnancovi 80 percent jeho hrubej mzdy."Tejto kategórii zamestnávateľov túto náhradu mzdy vo výške 80 percent na 100 percent preplatíme," povedal minister. Druhou kategóriou sú podľa ministra zamestnávatelia s kolektívnymi zmluvami s nárokom od 60 do 80 percent mzdy. "Každému takémuto zamestnávateľovi rovnako preplatíme plnú náhradu mzdy," zdôraznil minister práce.Žiadny zamestnávateľ tak podľa neho nebude musieť prepustiť z práce svojho zamestnanca pre súčasnú krízu. Pri tzv. kurzarbeit-e zamestnávateľ podľa Krajniaka nemusí preukazovať pokles tržieb.Druhou možnosťou je podľa Krajniaka doterajší model preukazovania poklesu tržieb a čerpania príspevku na zamestnanca. "Bude dostávať podľa poklesu tržieb príslušnú sumu na jedného zamestnanca až do výšky 540 eur mesačne," povedal Krajniak.Pomoc od štátu sa rozširuje aj na niektoré fyzické osoby, ako sú jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, SZČO, ktoré neplatia sociálne odvody a dohodárov. "V tejto schéme pomoci, na ktorú čerpáme aj peniaze z Európskej únie, môžeme poskytnúť pomoc iba na také pracovné miesto alebo iba takému človeku, ktorého pracovný vzťah stále trvá," upozornil Krajniak.U konateľov jednoosobových s.r.o. sa tento vzťah preukazuje dohodou o výkone funkcie konateľa. "Upozorňujem ich na to, aby neukončili svoj vzťah, lebo v takom prípade by nemohli požiadať o túto pomoc," povedal. V prípade dohodárov musí ísť o dohodu, ktorá nebola ukončená. Všetky tieto tri kategórie fyzických osôb dostanú pomoc v sume 210 eur mesačne."Podmienkou na preukázanie tejto pomoci bude, že títo ľudia vyhlásia, že v danom mesiaci nemali žiadny iný príjem, z ktorého by mohli financovať svoje životné náklady," informoval Krajniak.Jednoosobové "eseročky" sú podľa neho limitované tým, že ich čistý zisk za minulý rok bol maximálne 9 600 eur. Ak by títo ľudia boli už bez pracovného vzťahu, dostávali by dávku v nezamestnanosti alebo pomoc v hmotnej núdzi.V kategórii zamestnávateľov, ktorí boli zatvorení po rozhodnutí hlavného hygienika, môže finančnú pomoc čerpať zhruba 189-tisíc zamestnancov. V prípade SZČO ide o 264-tisíc osôb, z ktorých časť môže od štátu dostávať pomoc aj na ich zamestnancov."Predpokladáme, že schéma kurzarbeit bude výhodnejšia pre 255-tisíc zamestnancov a ich zamestnávateľov a schéma poklesu tržieb bude výhodnejšia pre 180-tisíc zamestnancov a ich zamestnávateľov," povedal minister.Finančná pomoc pre fyzické osoby, teda pre konateľov jednoosobových eseročiek, SZČO a dohodárov by sa mala týkať 200-tisíc osôb. Spolu tak ide o pomoc pre približne 1,1 milióna ľudí.