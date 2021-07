Protest pred parlamentom pokračuje (video+foto)

aktualizované 24. júla 12:21



24.7.2021 (Webnoviny.sk) -Pred budovou parlamentu sa aj v sobotu 24. júla koná protest. Polícia vo svojom profile na sociálnej sieti Polícia SR – Bratislavský kraj informuje, že bezpečnostnú situáciu v súvislosti s neoznámeným verejným zhromaždením monitoruje. Doposiaľ nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku.Dav ľudí protestoval pred parlamentom už v piatok 23. júla. Protestujúci sa dostali až pred vstup do budovy NR SR. Policajti použili proti demonštrujúcim aj slzný plyn, a to potom, ako sa násilím snažili dostať do budovy parlamentu. Bezpečnostným zložkám sa nakoniec podarilo posunúť protestujúci dav spred vchodu do budovy NR SR na schody, ktoré k nej vedú. Policajtom s kontrolou situácie pomáhali aj ťažkoodenci.Ľudia kričali heslá ako „odstúpiť" alebo „my sme tu doma". Vo vzduchu vidieť transparenty s nápismi „Stop diskriminácii", „Ruky preč od našich detí" či „Slobodné Slovensko".Pred protestujúci dav tiež predstúpili opoziční poslanci Marian Kotleba Peter Krupa (obaja ĽSNS ), Ľuboš Blaha Richard Takáč či Ladislav Kamenický (všetci Smer-SD ), ktorí demonštrantom vyjadrili svoju podporu.Polícia v súvislosti s protestom zaznamenala narušenie verejného poriadku. Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff , dôvodom bola snaha väčšieho počtu ľudí vniknúť do vnútorných priestorov parlamentu.„Bratislavská polícia v tejto súvislosti prijala adekvátne opatrenia za účelom zabezpečenia verejného poriadku. Zároveň v rámci opatrenia bol využitý aj Antikonfliktný tím, a to na priamu a intenzívnu komunikáciu s účastníkmi zhromaždenia, ktorá po celý čas prebiehala a aj naďalej prebieha. Nakoľko účastníci neakceptovali tento spôsob komunikácie, bola polícia nútená pristúpiť k prijatiu adekvátnych opatrení," ozrejmila polícia.Bezpečnostnú situáciu v Bratislave aj naďalej monitoruje. „V prípade ak by bol hromadne narušený verejný poriadok alebo páchaná iná protiprávna činnosť, polícia v zmysle zákona o Policajnom zbore využije všetky zákonné možnosti na zjednanie nápravy a obnovenie verejného poriadku," dodala polícia.Predseda poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Peter Pčolinský si myslí, že polícia pri zabezpečovaní protestu pred budovou parlamentu zlyhala, keďže o ňom vedela dopredu a policajný prezident by mal podľa jeho slov vzniknutú situáciu vysvetliť.Podpredseda parlamentu Gábor Grendel OĽaNO ) v reakcii na to zdôraznil, že sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania je ústavou garantované právo každého.„Pre aktuálne vládnuce strany to môže byť akokoľvek nepríjemné, kým sú opačné názory vyjadrené len slovami a nie fyzickými útokmi, je to v poriadku. Sedím v rokovacej sále a zdá sa mi, že všetci poslanci sú tu, a teda vo výkone mandátu im nebolo zabránené," uviedol Grendel na sociálnej sieti.K situácii sa vyjadrila aj vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová Za ľudí ), ktorá odsúdila útoky na políciu pred budovou parlamentu. Remišová rešpektuje právo občanov pokojne demonštrovať, v demokratickej spoločnosti však považuje za neprípustné, aby demonštrácie sprevádzalo násilie a porušovanie zákona.„Demonštrácie, ktoré aktívne podnecuje aj Robert Fico sprevádza chaos, porušovanie zákona a rozdeľovanie spoločnosti. Musíme ako spoločnosť a aj ako politici dôrazne odmietnuť vyvolávanie chaosu a dokonca podnecovanie násilných a agresívnych prúdov v spoločnosti," napísala vicepremiérka vo svojom profile na sociálnej sieti.Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v reakcii na protest uviedol, že súčasťou demokracie je aj právo vyjadriť svoj názor. Dôležité však je podľa neho je, aby demonštrácie prebiehali pokojne.Podotkol, že je neprípustný akýkoľvek útok alebo agresia voči policajtom. Jeho stanovisko poskytla hovorkyňa predsedu vlády SR Ľubica Janíková. „Rozumiem, že ľudia sú už z pandémie unavení a nikomu z nás nie sú opatrenia príjemné. Avšak robíme ich preto, aby sme chránili životy všetkých občanov Slovenska. Aj tých protestujúcich," dodal Heger.Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na sociálnej sieti napísalo, že opozičným politikom aj na piatkovom proteste ide o podporu násilia a agresivity, neúctu k ľudským životom a vytĺkanie politických bodov z boja o zdravie a životy ľudí.„Sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania je ústavou garantované právo každého. Kým sú opačné názory vyjadrené len slovami a nie fyzickými útokmi, je to v poriadku. No nesmie nám byť jedno, keď skupina povzbudzovaná Blahom a Kotlebom napáda policajtov či novinárov a bráni zamestnancom NR SR vykonávať svoju prácu," doplnilo OĽaNO.