Protestné zhromaždenie v Bratislave prebehlo pokojne a bolo profesionálne zvládnuté, skonštatoval Dobrovodský

Použitie donucovacích prostriedkov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Monitoring aj počas nasledujúceho zhromaždenia

5.2.2025 (SITA.sk) - Počas posledného piatkového protestu v Bratislave neboli porušené základné práva a slobody. Skonštatoval to ombudsman Róbert Dobrovodský , ktorý spolu so zamestnancami Kancelárie verejného ochrancu práv 24. januára monitorovali protestné zhromaždenie na Námestí slobody v Bratislave. Ako priblížil, vytvorili sedem monitorovacích tímov, ktoré tvorilo 14 zamestnancov kancelárie.Dobrovodský vysvetlil, že vnímal závery zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 23. januára. Na základe tvrdení, ktoré zazneli, nadobudol obavu, že by mohlo dôjsť k využitiu mocenského postavenia Policajného zboru voči účastníkom zhromaždenia. Prvýkrát v histórii inštitúcie verejného ochrancu práv sa preto rozhodol pre nezávislý monitoring protestu."Podobné monitoringy vykonávajú napríklad aj kolegovia ombudsmani v Berlíne či v Rakúsku. S nimi som mal možnosť prekonzultovať metodiku monitoringu protestného zhromaždenia," priblížil Dobrovodský.Cieľom bolo zaznamenať prípadné použitie donucovacích prostriedkov zo strany Policajného zboru, jeho dokumentácia a možnosť objektívne posúdiť dôvodnosť a primeranosť použitia donucovacích prostriedkov. Druhým cieľom bolo pôsobenie tímov a snaha o apel na pokojný priebeh protestu."Aj na základe správ monitorovacích tímov môžem konštatovať, že protestné zhromaždenie z 24. januára prebehlo pokojne a bolo profesionálne zvládnuté, a to ako zo strany zvolávateľov, tak aj Policajného zboru," skonštatoval verejný ochranca práv.Z preventívnych dôvodov ombudsman poveril zamestnancov vykonaním monitoringu aj počas nasledujúceho zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v piatok 7. februára."Aj naďalej plánujem využívať svoju právomoc monitorovať zhromaždenia a uplatňovanie práva na slobodu prejavu. Budem sa zameriavať najmä na prípady, keď budú existovať objektívne obavy, že počas zhromaždenia môže dôjsť zo strany polície k použitiu donucovacích prostriedkov voči zhromaždeným," uzavrel Dobrovodský a vyzval účastníkov protestu, aby sa na neho obrátili, keď sa na zhromaždení stretnú s porušením práv a slobôd.