Protestujúci v Bagdade na výzvu duchovného obsadili cestné komunikácie

Muktadá as-Sadr, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 17. novembra (TASR) - Protivládni demonštranti v Iraku vypočuli výzvu vplyvného duchovného Muktadá Sadra na dobrovoľný násilný protest a zablokovali v nedeľu niektoré cestné komunikácie, informuje agentúra AP.Protestujúci v snahe zvýšiť v uliciach Bagdadu svoj vplyv už skôr obsadili strategické námestie Chilání v centre metropoly. Najnovšie zablokovali cesty v rozľahlej bagdadskej predmestskej štvrti Sadr City (Madínat as-Sadr), čím chceli zabrániť pracujúcim dostať sa ráno do zamestnania. V niektorých častiach tejto oblasti hlavného irackého mesta spôsobili tiež chaos v doprave.Nespokojenci konajú na výzvu, ktorú im adresoval Muktadá Sadr. Usilujú sa zároveň dostať na most Ahrár, ktorý preklenuje rieku Tigris.Ich činnosť má za cieľ dostať sa k tzv. Zelenej zóne, silne opevnenému sídlu ústrednej irackej vlády. Obsadili už v tomto úsilí časť mosta Sanak i spomínané námestie Chilání, sumarizuje agentúra AP.Protesty proti zhoršovaniu životných podmienok, zvyšujúcej sa nezamestnanosti a korupcii prebiehajú v Iraku od začiatku októbra. Mimo hlavného mesta sa rozšírili aj do južných, prevažne šiitských provincií.Takmer všade sú tieto demonštrácie sprevádzané násilím a nepokojmi. Nespokojenci požadujú odstúpenie vlády a usporiadanie predčasných parlamentných volieb. Počas protestov prišlo o život už vyše 3O0 ľudí vrátane demonštrantov a príslušníkov bezpečnostných síl, približujú svetové tlačové agentúry.