SOPK už po 18. raz ocení firmy za etiku v podnikaní

Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) vyhlásila už 18. ročník súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2019. Prihlášku do súťaže môžu podnikateľské subjekty poslať do konca februára 2020. Víťaza súťaže, ktorá oceňuje etické správanie sa podnikateľov, vyhlásia v apríli 2020 na výročnom Zhromaždení delegátov SOPK. Počas doterajších 17 ročníkov súťaže sa v nej posudzovalo 252 subjektov.vysvetľuje predseda SOPK Peter Mihók.Súťaž je príležitosťou ukázať širokej podnikateľskej i laickej verejnosti, že podnikať na Slovensku sa dá slušne a korektne. Veľká cena SOPK je ocenením korektného správania sa podnikateľov, je ocenením tých, ktorí sú spoľahlivými obchodnými partnermi, majú dôveru svojich zamestnancov, zákazníkov i širokej verejnosti.Naďalej platí, že víťazná firma spolu s cenou dostane aj logo a s ním právo používať ho vo všetkej svojej komunikácii na sprostredkovanie posolstva, že podniká v súlade s etikou.Podnikatelia, ktorí majú záujem zapojiť sa do súťaže, musia prihlášku poslať alebo doručiť priamo Úradu SOPK v Bratislave.