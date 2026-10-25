|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 25.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. októbra 2026
Protesty proti drahote vo Francúzsku opäť prerástli do násilia, polícia zadržala takmer tisíc ľudí – FOTO
Policajti čelili "mimoriadne vysokej miere násilia". Francúzsko v sobotu zasiahla ďalšia vlna masových demonštrácií proti rastúcim životným nákladom, ktoré vo ...
Zdieľať
25.10.2026 (SITA.sk) - Policajti čelili "mimoriadne vysokej miere násilia".
Francúzsko v sobotu zasiahla ďalšia vlna masových demonštrácií proti rastúcim životným nákladom, ktoré vo viacerých mestách sprevádzali násilné zrážky s políciou. Bezpečnostné zložky zadržali takmer tisíc ľudí a najmenej dve osoby utrpeli vážne zranenia.
Podľa odhadov úradov a odborového zväzu CGT sa na protestoch po celej krajine zúčastnilo 410-tisíc až 800-tisíc ľudí. Nové nepokoje vypukli týždeň po rozsiahlych výtržnostiach, pri ktorých polícia zadržala približne 2 700 osôb, a prichádzajú šesť mesiacov pred prezidentskými voľbami.
Minister vnútra Laurent Nuñez uviedol, že policajti čelili "mimoriadne vysokej miere násilia" zo strany čierno odetých extrémistov, ktorých označil za predstaviteľov ultraľavice. Bezpečnostné zložky použili slzotvorný plyn v Paríži, Marseille, Lyone, Bordeaux, Lille, Toulouse, Montpellier aj Nantes. V Toulouse utrpel jeden muž vážne poranenia, pričom podľa dostupných informácií prišiel o prsty. Ďalšieho vážne zraneného hlásili z Clermont-Ferrandu. Minister bližšie okolnosti týchto prípadov neuviedol.
Vláda prezidenta Emmanuela Macrona nasadila do ulíc približne 70-tisíc príslušníkov bezpečnostných zložiek. Polícia dostala pokyn zabrániť demonštrantom v prenikaní do centier miest s vysokou koncentráciou obchodov a v niektorých oblastiach vrátane Paríža zaviedli čiastočné zákazy vychádzania. Prezident zároveň nariadil zákaz demonštrácií, ktoré neorganizujú odborové zväzy, pričom ich označil za nelegitímne. Opatrenia vyvolali kritiku protestujúcich, ktorí ich považujú za zásah do práva na zhromažďovanie.
Najväčšie zhromaždenie sa uskutočnilo v Paríži, kde podľa rozdielnych odhadov pochodovalo 110-tisíc až 250-tisíc ľudí. Mnohé obchody si preventívne zabezpečili výklady a múzeá Louvre a Musée d'Orsay zostali zatvorené. Úrady na poslednú chvíľu presmerovali hlavný pochod na juhovýchodný okraj metropoly.
Samotná demonštrácia prebehla prevažne pokojne, no pri rozchode účastníkov vypukli zrážky. Nuñez z nich obvinil približne 500 výtržníkov v zadnej časti sprievodu. Novinári AFP videli opakované policajné zásahy, pri ktorých príslušníci bezpečnostných zložiek použili obušky a slzotvorný plyn.
Jeden z demonštrantov, ktorý sa predstavil ako David a krvácal po údere obuškom do tváre, obvinil políciu z neprimeraného násilia. "Jednoducho ľudí zrážali na zem a bili demonštrantov," povedal agentúre AFP. V Nantes sa tisícom protestujúcich podarilo preniknúť cez policajné kordóny napriek použitiu slzotvorného plynu a vodného dela. V Lyone polícia rozohnala približne tisíc ľudí.
"Ak zakazujú protesty, znamená to, že sa čoraz viac približujeme k fašistickému, diktátorskému režimu," vyhlásil dvadsaťročný účastník protestu Silem.
K nepokojom došlo aj v ďalších mestách. V Cannes a Montpellier sa podľa úradov stretli krajne pravicoví aktivisti s predstaviteľmi ultraľavice, čo bezpečnostné zložky označili za bezprecedentný vývoj. V Marseille a Grenobli polícia zaznamenala rabovanie na okraji demonštrácií. V Lille napriek dažďu pokračovali tisíce ľudí v pochode.
"Ani prezident, ani počasie mi nezabránia demonštrovať," povedala 47-ročná Delphine. Hnutie žltých viest, ktoré pred ôsmimi rokmi organizovalo rozsiahle protesty proti Macronovej politike, vyzvalo na ďalšie demonštrácie 31. októbra pod heslom slobody protestovať.
Minister vnútra napriek násiliu označil sobotňajší priebeh za priaznivejší než predchádzajúci týždeň. Vyzdvihol vyšší počet nasadených policajtov, rýchlejšie zásahy, dôkladnejšie kontroly pred začiatkom protestov a lepšiu ochranu obchodov.
Pred týždňom výtržníci poškodili verejné budovy, vyrabovali stovky obchodov a polícia zadržala približne 2 700 ľudí. Predstaviteľ radikálnej ľavice Jean-Luc Mélenchon, ktorý sa zúčastnil na pochode v Paríži, však avizoval, že protestné hnutie bude pokračovať každý týždeň.
Napätie sa prenieslo aj do predvolebnej kampane. V Orléanse sa konalo zhromaždenie krajne pravicového Národného združenia Marine Le Penovej, ktorá začína kampaň pred prezidentskými voľbami. Proti jej strane demonštrovali tisíce odporcov skandujúcich antifašistické heslá. Le Penová, ktorá sa podľa prieskumov nachádza na čele preferencií, sa prezentuje ako kandidátka presadzujúca zákon a poriadok.
"Pokúsim sa vniesť trochu optimizmu," povedala pred svojím prvým veľkým predvolebným prejavom naplánovaným na nedeľu. Protesty vo Francúzsku súvisia najmä s rastúcimi životnými nákladmi a prudkým zdražovaním pohonných látok po vypuknutí vojny na Blízkom východe vo februári.
Zdroj: SITA.sk - Protesty proti drahote vo Francúzsku opäť prerástli do násilia, polícia zadržala takmer tisíc ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsko v sobotu zasiahla ďalšia vlna masových demonštrácií proti rastúcim životným nákladom, ktoré vo viacerých mestách sprevádzali násilné zrážky s políciou. Bezpečnostné zložky zadržali takmer tisíc ľudí a najmenej dve osoby utrpeli vážne zranenia.
Podľa odhadov úradov a odborového zväzu CGT sa na protestoch po celej krajine zúčastnilo 410-tisíc až 800-tisíc ľudí. Nové nepokoje vypukli týždeň po rozsiahlych výtržnostiach, pri ktorých polícia zadržala približne 2 700 osôb, a prichádzajú šesť mesiacov pred prezidentskými voľbami.
Vysoká miera násilia
Minister vnútra Laurent Nuñez uviedol, že policajti čelili "mimoriadne vysokej miere násilia" zo strany čierno odetých extrémistov, ktorých označil za predstaviteľov ultraľavice. Bezpečnostné zložky použili slzotvorný plyn v Paríži, Marseille, Lyone, Bordeaux, Lille, Toulouse, Montpellier aj Nantes. V Toulouse utrpel jeden muž vážne poranenia, pričom podľa dostupných informácií prišiel o prsty. Ďalšieho vážne zraneného hlásili z Clermont-Ferrandu. Minister bližšie okolnosti týchto prípadov neuviedol.
Vláda prezidenta Emmanuela Macrona nasadila do ulíc približne 70-tisíc príslušníkov bezpečnostných zložiek. Polícia dostala pokyn zabrániť demonštrantom v prenikaní do centier miest s vysokou koncentráciou obchodov a v niektorých oblastiach vrátane Paríža zaviedli čiastočné zákazy vychádzania. Prezident zároveň nariadil zákaz demonštrácií, ktoré neorganizujú odborové zväzy, pričom ich označil za nelegitímne. Opatrenia vyvolali kritiku protestujúcich, ktorí ich považujú za zásah do práva na zhromažďovanie.
Opakované policajné zásahy
Najväčšie zhromaždenie sa uskutočnilo v Paríži, kde podľa rozdielnych odhadov pochodovalo 110-tisíc až 250-tisíc ľudí. Mnohé obchody si preventívne zabezpečili výklady a múzeá Louvre a Musée d'Orsay zostali zatvorené. Úrady na poslednú chvíľu presmerovali hlavný pochod na juhovýchodný okraj metropoly.
Samotná demonštrácia prebehla prevažne pokojne, no pri rozchode účastníkov vypukli zrážky. Nuñez z nich obvinil približne 500 výtržníkov v zadnej časti sprievodu. Novinári AFP videli opakované policajné zásahy, pri ktorých príslušníci bezpečnostných zložiek použili obušky a slzotvorný plyn.
Jeden z demonštrantov, ktorý sa predstavil ako David a krvácal po údere obuškom do tváre, obvinil políciu z neprimeraného násilia. "Jednoducho ľudí zrážali na zem a bili demonštrantov," povedal agentúre AFP. V Nantes sa tisícom protestujúcich podarilo preniknúť cez policajné kordóny napriek použitiu slzotvorného plynu a vodného dela. V Lyone polícia rozohnala približne tisíc ľudí.
"Ak zakazujú protesty, znamená to, že sa čoraz viac približujeme k fašistickému, diktátorskému režimu," vyhlásil dvadsaťročný účastník protestu Silem.
Nepokoje aj v ďalších mestách
K nepokojom došlo aj v ďalších mestách. V Cannes a Montpellier sa podľa úradov stretli krajne pravicoví aktivisti s predstaviteľmi ultraľavice, čo bezpečnostné zložky označili za bezprecedentný vývoj. V Marseille a Grenobli polícia zaznamenala rabovanie na okraji demonštrácií. V Lille napriek dažďu pokračovali tisíce ľudí v pochode.
"Ani prezident, ani počasie mi nezabránia demonštrovať," povedala 47-ročná Delphine. Hnutie žltých viest, ktoré pred ôsmimi rokmi organizovalo rozsiahle protesty proti Macronovej politike, vyzvalo na ďalšie demonštrácie 31. októbra pod heslom slobody protestovať.
Minister vnútra napriek násiliu označil sobotňajší priebeh za priaznivejší než predchádzajúci týždeň. Vyzdvihol vyšší počet nasadených policajtov, rýchlejšie zásahy, dôkladnejšie kontroly pred začiatkom protestov a lepšiu ochranu obchodov.
Pred týždňom výtržníci poškodili verejné budovy, vyrabovali stovky obchodov a polícia zadržala približne 2 700 ľudí. Predstaviteľ radikálnej ľavice Jean-Luc Mélenchon, ktorý sa zúčastnil na pochode v Paríži, však avizoval, že protestné hnutie bude pokračovať každý týždeň.
Le Penová chce vniesť trochu optimizmu
Napätie sa prenieslo aj do predvolebnej kampane. V Orléanse sa konalo zhromaždenie krajne pravicového Národného združenia Marine Le Penovej, ktorá začína kampaň pred prezidentskými voľbami. Proti jej strane demonštrovali tisíce odporcov skandujúcich antifašistické heslá. Le Penová, ktorá sa podľa prieskumov nachádza na čele preferencií, sa prezentuje ako kandidátka presadzujúca zákon a poriadok.
"Pokúsim sa vniesť trochu optimizmu," povedala pred svojím prvým veľkým predvolebným prejavom naplánovaným na nedeľu. Protesty vo Francúzsku súvisia najmä s rastúcimi životnými nákladmi a prudkým zdražovaním pohonných látok po vypuknutí vojny na Blízkom východe vo februári.
Zdroj: SITA.sk - Protesty proti drahote vo Francúzsku opäť prerástli do násilia, polícia zadržala takmer tisíc ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bulhari volia prezidenta v tieni útokov na lode v Čiernom mori
Bulhari volia prezidenta v tieni útokov na lode v Čiernom mori
<< predchádzajúci článok
Novou primátorkou Trnavy bude prvýkrát žena, zvíťazila Eva Nemčovská – FOTO
Novou primátorkou Trnavy bude prvýkrát žena, zvíťazila Eva Nemčovská – FOTO