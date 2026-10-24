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24. októbra 2026
Polícia rozbila sieť obchodníkov s ľuďmi, desiatky obetí lákali na prácu v Európe a Severnej Amerike
Tagy: Obchodovanie s ľuďmi
Operáciu s krycím názvom ASTRA uskutočnila justičná polícia po niekoľkotýždňovom vyšetrovaní. Polícia v západoafrickej Guinei-Bissau oslobodila 71 ľudí, ktorých zločinecká sieť podľa ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - Operáciu s krycím názvom ASTRA uskutočnila justičná polícia po niekoľkotýždňovom vyšetrovaní.
Polícia v západoafrickej Guinei-Bissau oslobodila 71 ľudí, ktorých zločinecká sieť podľa vyšetrovateľov vylákala do krajiny pod falošnými prísľubmi práce a presťahovania sa do zahraničia. Pri stredajšej operácii v hlavnom meste Bissau zadržali štyroch podozrivých, údajného organizátora skupiny však naďalej hľadajú. Obete pochádzajú z viacerých západoafrických štátov a podľa polície boli vystavené vyhrážkam, násiliu a nátlaku, aby do podvodnej schémy zapájali ďalších ľudí.
Kriminálna skupina sľubovala záujemcom pomoc s vycestovaním a získaním zamestnania v Kanade, Spojených štátoch a európskych krajinách. Namiesto toho ich však podľa doterajších zistení previezla do Bissau, kde ich zadržiavala proti ich vôli. Vyšetrovatelia tvrdia, že organizátori využívali fyzický a psychický nátlak a nútili obete verbovať ďalších ľudí prostredníctvom sociálnych sietí. Tým sa podvod rozširoval na princípe pyramídovej schémy.
Medzi oslobodenými je aj 32-ročná Fanta Makalouová z Mali, matka troch detí, ktorej sľúbili prácu vo Francúzsku. Za zabezpečenie cesty od nej skupina údajne požadovala 1,5 milióna západoafrických frankov CFA, teda približne 2 570 dolárov. Prvých 500-tisíc frankov mala zaplatiť ešte pred odchodom z vlasti. „Som tu už tri mesiace,“ povedala žena, ktorá podľa vlastných slov celý tento čas strávila v Bissau proti svojej vôli.
Podobnú skúsenosť opísal 23-ročný Issa z guinejskej metropoly Conakry. Sprostredkovateľovi zaplatil podľa svojich slov desať miliónov guinejských frankov, približne 1 130 dolárov. Následne od neho požadovali, aby do schémy priviedol ďalšieho človeka. „Keď som pochopil, že ide o podvod, odmietol som. Prevádzač sa mi vyhrážal, že ma zabije, ak o tom niekomu poviem,“ uviedol mladík, ktorý z bezpečnostných dôvodov nezverejnil priezvisko. Oslobodená Jane zo Sierry Leone zase vypovedala, že čelila pokusu o znásilnenie a ďalšiemu násiliu.
Operáciu s krycím názvom ASTRA uskutočnila justičná polícia po niekoľkotýždňovom vyšetrovaní. Pri prekvapivých raziách v dvoch domoch na severe hlavného mesta našli desiatky zadržiavaných ľudí. Medzi oslobodenými boli občania Mali, Guiney a Sierry Leone. Podľa polície však sieť pôsobila aj v ďalších krajinách regiónu vrátane Burkiny Faso, Toga a Senegalu.
Policajný vyšetrovateľ António Gomes uviedol, že organizátori sa snažili vzbudiť dôveru falošnými kontaktnými údajmi údajných kancelárií v Kanade, Spojených štátoch a Portugalsku. Vyšetrovanie podľa dostupných informácií podporili aj spravodajské poznatky Interpolu. Polícia predpokladá, že odhalená skupina bola súčasťou širšej cezhraničnej siete obchodovania s ľuďmi a podvodov.
Hovorca justičnej polície Braima Cissé oznámil, že oslobodené obete odovzdajú diplomatickým zastúpeniam ich domovských krajín. Ľudia zo štátov, ktoré v Bissau nemajú veľvyslanectvo, si však podľa jeho vyjadrenia budú musieť návrat zabezpečiť sami. Prípad opäť upozornil na zraniteľnosť mladých ľudí v západnej Afrike, ktorí sa pre chudobu, konflikty či nedostatok pracovných príležitostí pokúšajú odísť do zahraničia. Ak nemajú možnosť vycestovať legálne, často sa stávajú obeťami prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi.
Zdroj: SITA.sk - Polícia rozbila sieť obchodníkov s ľuďmi, desiatky obetí lákali na prácu v Európe a Severnej Amerike © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia v západoafrickej Guinei-Bissau oslobodila 71 ľudí, ktorých zločinecká sieť podľa vyšetrovateľov vylákala do krajiny pod falošnými prísľubmi práce a presťahovania sa do zahraničia. Pri stredajšej operácii v hlavnom meste Bissau zadržali štyroch podozrivých, údajného organizátora skupiny však naďalej hľadajú. Obete pochádzajú z viacerých západoafrických štátov a podľa polície boli vystavené vyhrážkam, násiliu a nátlaku, aby do podvodnej schémy zapájali ďalších ľudí.
Kriminálna skupina sľubovala záujemcom pomoc s vycestovaním a získaním zamestnania v Kanade, Spojených štátoch a európskych krajinách. Namiesto toho ich však podľa doterajších zistení previezla do Bissau, kde ich zadržiavala proti ich vôli. Vyšetrovatelia tvrdia, že organizátori využívali fyzický a psychický nátlak a nútili obete verbovať ďalších ľudí prostredníctvom sociálnych sietí. Tým sa podvod rozširoval na princípe pyramídovej schémy.
Vyhrážky zabitím aj pokus o znásilnenie
Medzi oslobodenými je aj 32-ročná Fanta Makalouová z Mali, matka troch detí, ktorej sľúbili prácu vo Francúzsku. Za zabezpečenie cesty od nej skupina údajne požadovala 1,5 milióna západoafrických frankov CFA, teda približne 2 570 dolárov. Prvých 500-tisíc frankov mala zaplatiť ešte pred odchodom z vlasti. „Som tu už tri mesiace,“ povedala žena, ktorá podľa vlastných slov celý tento čas strávila v Bissau proti svojej vôli.
Podobnú skúsenosť opísal 23-ročný Issa z guinejskej metropoly Conakry. Sprostredkovateľovi zaplatil podľa svojich slov desať miliónov guinejských frankov, približne 1 130 dolárov. Následne od neho požadovali, aby do schémy priviedol ďalšieho človeka. „Keď som pochopil, že ide o podvod, odmietol som. Prevádzač sa mi vyhrážal, že ma zabije, ak o tom niekomu poviem,“ uviedol mladík, ktorý z bezpečnostných dôvodov nezverejnil priezvisko. Oslobodená Jane zo Sierry Leone zase vypovedala, že čelila pokusu o znásilnenie a ďalšiemu násiliu.
Vykonali razie v dvoch domoch
Operáciu s krycím názvom ASTRA uskutočnila justičná polícia po niekoľkotýždňovom vyšetrovaní. Pri prekvapivých raziách v dvoch domoch na severe hlavného mesta našli desiatky zadržiavaných ľudí. Medzi oslobodenými boli občania Mali, Guiney a Sierry Leone. Podľa polície však sieť pôsobila aj v ďalších krajinách regiónu vrátane Burkiny Faso, Toga a Senegalu.
Policajný vyšetrovateľ António Gomes uviedol, že organizátori sa snažili vzbudiť dôveru falošnými kontaktnými údajmi údajných kancelárií v Kanade, Spojených štátoch a Portugalsku. Vyšetrovanie podľa dostupných informácií podporili aj spravodajské poznatky Interpolu. Polícia predpokladá, že odhalená skupina bola súčasťou širšej cezhraničnej siete obchodovania s ľuďmi a podvodov.
Hovorca justičnej polície Braima Cissé oznámil, že oslobodené obete odovzdajú diplomatickým zastúpeniam ich domovských krajín. Ľudia zo štátov, ktoré v Bissau nemajú veľvyslanectvo, si však podľa jeho vyjadrenia budú musieť návrat zabezpečiť sami. Prípad opäť upozornil na zraniteľnosť mladých ľudí v západnej Afrike, ktorí sa pre chudobu, konflikty či nedostatok pracovných príležitostí pokúšajú odísť do zahraničia. Ak nemajú možnosť vycestovať legálne, často sa stávajú obeťami prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi.
Zdroj: SITA.sk - Polícia rozbila sieť obchodníkov s ľuďmi, desiatky obetí lákali na prácu v Európe a Severnej Amerike © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Obchodovanie s ľuďmi
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