Protesty proti odsúdeniu separatistických lídrov sprevádzalo násilie

Na snímke demonštranti v kolízii s poriadkovou políciou po verdikte španielskeho najvyššieho súdu, ktorý v pondelok vymeral dlhoročné tresty väzenia deviatim bývalým katalánskym lídrom 14. októbra 2019 pred letiskom v Barcelone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 15. októbra (TASR) - Verdikt španielskeho najvyššieho súdu, ktorý v pondelok vymeral dlhoročné tresty väzenia deviatim bývalým katalánskym lídrom, podnietil v Barcelone demonštrácie, ktoré prebiehali až do noci a nezaobišli sa bez násilných potýčok s políciou. Centrom protestov sa stalo okolie medzinárodného letiska v Barcelone, informovala v utorok agentúra Reuters.Pred vchodom do letiska El Prat sa zhromaždili tisíce demonštrantov, proti ktorým polícia viackrát zakročila, pričom použila obušky aj penové projektily. Demonštranti zase na policajtov hádzali rôzne predmety, vytvárali hmlu pomocou hasiacich prístrojov a v okolí rozbíjali okná, píše agentúra AP. Polícia v okolí letiska zatkla prinajmenšom troch ľudí, dodáva Reuters.Miestna pohotovostná služba oznámila, že lekárske ošetrenie potrebovalo po potýčkach na letisku 75 ľudí. Španielsky úrad pre správu letísk a leteckú navigáciu (AENA) uviedol, že v dôsledku demonštrácií na letisku bolo zrušených prinajmenšom 108 letov.Protest na letisku zvolala skupina Tsunami Democratic podporujúca odštiepenie Katalánska. Skupina na Twitteri odsúdila zásahy polície proti "nenásilnej mobilizácii". Prisľúbila tiež, že v nasledujúcich dňoch bude v protestných akciách pokračovať.K zrážkam polície s demonštrantmi došlo v pondelok neskoro večer aj v centre Barcelony, kde taktiež protestovali tisíce demonštrantov, pričom blokovali viaceré ulice aj stanice metra.Protesty v pondelok vypukli aj v Girone, Lleide a viacerých ďalších väčších katalánskych mestách. Demonštranti v Girone pálili na železničnej trati pneumatiky a podarilo sa im načas zablokovať vysokorýchlostné vlakové spojenie medzi Barcelonou a Francúzskom.Rozsudok španielskeho najvyššieho súdu si v pondelok vypočulo 12 obžalovaných vrátane bývalého katalánskeho vicepremiéra Oriola Junquerasa. Troch z nich súd uznal za vinných len z občianskej neposlušnosti a do väzenia ich neposlal. Ostatných deviatich uznal súd za vinných z protištátnej činnosti a vymeral im tresty v rozmedzí 9-13 rokov.Ani jeden obžalovaný však nebol uznaný za vinného zo vzbury - s trestnou sadzbou až 25 rokov väzenia. Obvinenia súviseli so zorganizovaním nezákonného referenda o nezávislosti v októbri 2017 a následným vyhlásením Katalánskej republiky.