USA uvalili sankcie na troch tureckých ministrov a dve ministerstvá

Washington 15. októbra (TASR) - Americké ministerstvo financií uvalilo v pondelok sankcie na troch tureckých ministrov a dve ministerstvá, čím USA reagovali na inváziu Ankary do Sýrie. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.Na tzv. čierny sankčný zoznam amerického rezortu financií tak pribudli členovia tureckej vlády - minister obrany Hulusi Akar, minister vnútra Süleyman Soylu a minister energetiky Fatih Dönmez. Zmieneným politikom zmrazili v USA ich aktíva a Američania majú zakázané s nimi obchodovať. Postihy tiež hrozia medzinárodným bankám s americkým podielom, ktoré by s nimi vykonávali transakcie, píše AFP. Sankcie okrem toho uvalili USA aj na dve turecké ministerstvá - rezort obrany a rezort energetiky.uviedol americký minister financií Steven Mnuchin. Dodal, že ak to bude potrebné, USA sú pripravené uvaliť na predstaviteľov tureckej vlády aj ďalšie sankcie.Americký rezort financií uvalenie sankcií oznámil krátko po tom, ako prezident USA Donald Trump informoval, že podpísal nariadenie, ktorým tieto sankcie schválil. Uviedol pritom, že kroky Turecka v Sýrii predstavujú pre USA "neobvyklú a mimoriadnu hrozbu".Trumpovo nariadenie americkým orgánom okrem sankcií umožňuje tiež zakázať zmieneným jednotlivcom cestovanie do USA, dodáva AFP.