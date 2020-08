Protesty v americkom Wisconsine pokračujú, rozbúrený dav hádzal do policajtov fľaše i petardy

Guvernér povolal do mesta posily

Muž údajne držal nôž

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Protesty v meste Kenosha v americkom Wisconsine, ktoré vyvolalo postrelenie Afroameričana policajtmi, v pondelok pokračovali druhú noc.Stovky rozhnevaných ľudí porušili zákaz vychádzania a hádzali fľaše a petardy do policajtov strážiacich miestnu budovu súdu. Polícia proti nim použila slzný plyn.Mesto sa stalo najnovším epicentrom protestov proti rasizmu a policajnej brutalite, keď sa v nedeľu na sociálnych sieťach objavilo video, ako policajti zozadu vystrelili na Jacoba Blakea, keď sa naklonil do svojho SUV, zatiaľ čo vnútri sedeli jeho tri deti. Dvadsaťdeväťročný muž je po incidente v nemocnici v stabilizovanom, no vážnom stave.Demokratický guvernér Tony Evers streľbu odsúdil, no v reakcii na to, ako protestujúci podpaľovali autá a rozbíjali okná, do mesta povolal 125 členov Národnej gardy. Polícia tvrdí, že hliadka reagovala na hlásenie o "domácom incidente", no nevyjadrili sa, či bol Blake ozbrojený a nezverejnili ani žiadne ďalšie detaily o zásahu.Dvadsaťdvaročný Raysean White, ktorý streľbu natočil mobilným telefónom, vraj videl, ako sa Blake bije s troma policajtmi a pred streľbou ich počul kričať, aby odhodil nôž, no on vraj žiadny nôž v jeho rukách nevidel. Muž bol pritom už v tom čase otočený chrbtom k policajtom a kráčal smerom od nich.Guvernér podľa vlastných slov nemá informácie o tom, že by postrelený muž mal nôž alebo inú zbraň, no prípad ešte vyšetruje štátne ministerstvo spravodlivosti. Policajti, ktorí sa na zásahu podieľali, dostali administratívne voľno.