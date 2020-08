Robia veci zadarmo, ich odmenou je úspech

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2020 (Webnoviny.sk) -Vzhľadom na to, že za svoje vystúpenia neočakávajú finančnú odmenu, združenie je vyživované prostriedkami samotných členiek a zadarmo odvedenou prácou na výstroji. Chceli by sa však pohnúť ďalej a keďže im zachutili medailové úspechy, radi by sa vo veľkej konkurencii dostávali pravidelne na popredné priečky v súťažiach.hovoria o sebe v priloženom videu, ktoré si môžete pozrieť na TU! Aby i naďalej mohli účinkovať, využili ponuku Fondu pre budúcnosť športu. Práve odtiaľ totiž môže do združenia pritiecť časť finančnej podpory na ďalšie fungovanie klubu.Fond pre budúcnosť športu založila stávková spoločnosť Niké práve za účelom podpory neprofesionálnych športovcov, klubov a organizácií. Niké doň vložila z vlastných zdrojov počiatočnú sumu 100 000 eur a ďalšie prostriedky doň vkladá za každý podaný tiket. Nakumulované financie potom rozdelí medzi uchádzačov, ktorých počet neustále narastá.Žiadatelia o podporu však pre jej udelenie musia niečo urobiť. Jednou z podmienok je nakrútenie krátkeho zábavného videa, v ktorom sa odprezentujú a zavesia ho na www.nikefondsportu.sk . Po overení organizátorom, že ich video spĺňa všetky náležitosti, bude video publikované na uvedenej stránke a verejnosť zaň bude môcť hlasovať. Práve počet hlasov verejnosti je jedným z faktorov pri záverečnom rozhodovaní.Ak máte pocit, že podobne ako dievčatá z levickej partie chcete robiť publiku aj samým sebe radosť, neváhajte. Nakrúťte svoje video a prihláste s na www.nikefondsportu.sk Informačný servis