Protesty v Bratislave (17. november): Ohlásených je desať zhromaždení (foto)

17.11.2021 - V Bratislave sa v stredu 17. novembra koná viacero protestov. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo vyzval účastníkov verejných zhromaždení k ohľaduplnosti.Ako uviedol na sociálnej sieti, ohlásených je desať protestov a zhromaždení. „Chcem požiadať všetkých, a zvlášť tých, ktorí k nám prídu protestovať z iných miest a obcí, aby boli ohľaduplní. K Bratislavčanom, k verejnému aj súkromnému majetku, a tiež k službám, ktoré všetci využívame," vyzýva primátor.Ako dodal, právo zhromažďovať sa a právo protestovať nemôže stáť nad slobodou pohybu a právom na bezpečnosť ostatných, špeciálne v čase vrcholiacej pandémie.Keďže Bratislava má s niektorými organizátormi z predchádzajúcich protestov skúsenosti, mesto aj mestská polícia poskytnú súčinnosť Policajnému zboru (PZ). „Dopravný podnik Bratislava na stredu posilňuje dispečing a je pripravený koordinovať premávku MHD tak, aby bola aj napriek prípadným komplikáciám čo najplynulejšia," dodáva primátor.Správa komunikácií a Komunálny podnik zas nasadia dodatočné údržbárske čaty, aby verejné priestory po zhromaždeniach čo najrýchlejšie upratali a dali do pôvodného stavu.Mestská polícia Bratislava (MsP) počas štátneho sviatku 17. novembra výrazne posilní hliadky v uliciach hlavného mesta. „Do zvýšeného výkonu sa zapoja policajti zo všetkých okresných veliteľstiev, a samozrejme, aj z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie," informuje MsP na sociálnej sieti.Mestskí policajti z okresov, v ktorých sa nekonajú zhromaždenia, budú k dispozícii v oblastiach, kde očakávajú väčšiu koncentráciu ľudí. Pre dohliadanie nad verejným poriadkom posilnia tiež službu v novovybudovanom operačnom a kamerovom stredisku MsP.„K dispozícii máme viac ako 380 kamier. Zábery z nich využíva aj PZ na koordinovanie jednotiek," dodáva MsP s tým, že záznamy z nich môžu slúžiť ako dôkaz pri páchaní priestupkov alebo trestných činov.Ak bude na zhromaždeniach organizovaných v stredu pri príležitosti výročia udalostí 17. novembra 1989 narušený verejný poriadok, polícia podľa dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana nekompromisne zakročí.Uviedol to na utorňajšom brífingu s tým, že slušní občania môžu očakávať zo strany polície podporu. V prípade porušovania zákona sa však policajti nebudú len nečinne prizerať. „Sme tam na to, aby sme dohliadali, aby verejný poriadok nebol narušovaný," povedal šéf polície.Výročie 17. novembra je podľa Hamrana dňom slobody, tá je však v súčasnosti obmedzená nie z vôle štátnych orgánov, polície alebo zdravotníkov, ale nebezpečným infekčným ochorením COVID-19. Z dôvodu pandémie sú podľa policajného prezidenta všetky zhromaždenia označené ako rizikové. „Práve preto bude Policajný zbor dohliadať na to, aby sa počas tohto pietneho aktu všetky opatrenia dodržiavali," povedal Hamran.Bezpečnostné zložky zároveň odporúčajú jedincom, ktorí sa zhromaždení nechcú zúčastniť, aby sa v stredu v poobedňajších a večerných hodinách v Bratislave vyhli lokalitám ako Bratislavský hrad, Národná rada SR, Prezidentský palác alebo Námestie slobody, aby nekomplikovali prípadný policajný zásah.