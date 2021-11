Iba 27 percent Slovákov je spokojných s vývojom po roku 1989, najspokojnejší sú mladí narodení po revolúcii

Najspokojnejší sú mladí vo veku od 18 do 24 rokov

Česi hodnotia vývoj pozitívnejšie ako Slováci

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - S doterajším vývojom po 17. novembri 1989 je na Slovensku spokojných 27 percent ľudí. Vyplýva to z celoročného kontinuálneho prieskumu agentúry Median SK, ktorý sa uskutočnil na vzorke 8 000 respondentov. V tlačovej správe o tom informoval analytik agentúry Michal Mislovič.Celkovo 31 percent opýtaných má k vývoju udalostí po Nežnej revolúcii neutrálny postoj a 37 percent opýtaných nie je s ponovembrovým vývojom spokojných. Päť percent opýtaných sa k otázke nevedelo vyjadriť.Prieskum ukázal, že častejšie spokojní sú s vývojom udalostí po Nežnej revolúcii mladí ľudí a nespokojnosť s vývojom udalostí je vyššia u starších ľudí. Najspokojnejšou je veková skupina od 18 do 24 rokov, teda respondenti, ktorí sa narodili po Nežnej revolúcii.Kým vo vekovej skupine od 18 do 24 rokov je s vývojom spokojných 36 percent opýtaných, vo vekovej skupine od 65 do 79 rokov pociťuje spokojnosť 24 percent respondentov.Celkovo 33 percent opýtaných si myslí, že situácia na Slovensku je teraz lepšia ako pred revolúciou. Ďalších 31 percent má v otázke neutrálny postoj a 31 percent ľudí si myslí, že pred 17. novembrom 1989 bola situácia lepšia. K otázke sa nevedelo vyjadriť päť percent respondentov.Z prieskumu vyplýva, že 34 percent ľudí si myslí, že ťažkosti, ktoré spoločnosť zažívala po Nežnej revolúcii, boli nevyhnutné. Ďalších 35 percent ľudí zastáva neutrálne stanovisko a 26 percent opýtaných si myslí, že vzniknuté ťažkosti po novembri 89 neboli nevyhnutné. K otázke sa nevedelo vyjadriť päť percent opýtaných.Prieskum na vzorke 15 000 respondentov uskutočnila agentúra Median SK aj v Českej republike. Jeho výsledky ukázali, že ľudia v Česku hodnotia vývoj po Nežnej revolúcii pozitívnejšie. Celkovo je s ním spokojných 30 percent opýtaných, nespokojných 32 percent opýtaných a neutrálne ho hodnotí 36 percent respondentov.