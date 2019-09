Protesty v Hongkongu znížili počet cestujúcich Cathay Pacific

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Hongkong 11. septembra (TASR) - Hongkonská letecká spoločnosť Cathay Pacific zaznamenala za minulý mesiac pokles počtu prepravených pasažierov o viac ako desatinu, čo je dôsledok už tri mesiace trvajúcich protivládnych protestov. Aerolínie sú závislé najmä od záujmu cestujúcich z pevninskej Číny, ich počet však od prepuknutia protestov začiatkom júna postupne klesal.Spoločnosť v stredu informovala, že v auguste prepravila celkovo 2,9 milióna cestujúcich. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to predstavuje pokles o 11,3 %, čo je najvýraznejší medziročný pokles za viac ako 10 rokov. August ako jeden z dovolenkových mesiacov pritom patrí medzi ziskové obdobia roka.Aerolínie okrem samotných protestov poškodil aj fakt, že niektorí z jej 27.000 zamestnancov sa na protestoch zúčastnili, prípadne dali najavo podporu protestujúcim, za čo si vo viacerých čínskych štátnych médiách vyslúžili kritiku. Z Hongkongu do pevninskej Číny prepravila spoločnosť v auguste o 12 % menej cestujúcich, smerom z pevninskej Číny do Hongkongu bol pokles ešte výraznejší, dosiahol 38 %."August bol obzvlášť náročným mesiacom ako pre aerolínie, tak pre Hongkong," povedal šéf oddelenia Cathay Pacific pre vzťahy s verejnosťou Ronald Lam. Zároveň dodal, že s podobným vývojom situácie počítajú aj v septembri.