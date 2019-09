Český minister Petříček nevidí dôvod na odvolanie uznania Kosova

Na archívnej snímke Tomáš Petříček. Foto: TASR Foto: TASR

Praha 11. septembra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček v stredu uviedol, že nevidí dôvod, prečo by mala Česká republika odvolať uznanie Kosova, ako to počas návštevy Srbska navrhol prezident ČR Miloš Zeman. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Podľa Petříčka by takýto krok nebol v záujme čitateľnosti českej zahraničnej politiky.napísal český minister zahraničných vecí v SMS správe.dodal Petříček.Reagoval tak na vyhlásenie prezidenta Zemana, že nemá rád Kosovo a že sa na porade českých najvyšších ústavných činiteľov opýta, či by nebolo možné, aby Česká republika vzala uznanie Kosova späť.Zeman o zrušení uznania samostatného Kosova rozprával na stredajšej tlačovej konferencii po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom v Belehrade, kde je český líder na návšteve. On sám naznačil, že takúto možnosť podporuje.