Proti finálovej debutantke Osakovej nastúpi na US Open S. Williamsová

Serena Williamsová z USA (na snímke) zdolala v semifinále US Open Anastasiju Sevastovovú z Lotyšska, 6. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 7. septembra (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa stretne vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open so Serenou Willimsovou. Sedemnásta nasadená Američanka zdolala v piatkovom semifinále Anastasiju Sevastovovú z Lotyšska hladko 6:3, 6:0. Osaková sa prebojovala do svojho prvého grandslamového finále v kariére po triumfe nad vlaňajšou finalistkou Madison Keysovou 6:2 a 6:4. Finále je na programe v sobotu od 22.00 h.