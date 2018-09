Nemecko v šlágri remizovalo s Francúzskom, Česko prehralo s Ukrajinou

Nemecký futbalista Timo Werner (vľavo) a Francúz Lucas Hernandez bojujú o loptu v zápase Ligy národov Nemecko - Francúzsko v Mníchove 6. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Český hráč Patrik Schick oslavuje úvodný gól vo futbalovom zápase 1. kola Ligy národov B-divízie Česko - Ukrajina v Uherskom Hradišti 6. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liga národov - štvrtok:



A-divízia



1.skupina



Mníchov:



Nemecko - Francúzsko 0:0







B-divízia



1. skupina



Uherské Hradiště:



Česko - Ukrajina 1:2 (1:1)



Góly: 4. Schick – 45.+1 Konopljanka, 90.+3 Zinčenko



ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Kalas, Brabec - Kadeřábek, Hušbauer, Souček, Sýkora (90.+2 Hořava), Bořil - Krmenčík (46. Zmrhal), Schick (83. Tecl)



Ukrajina: Pjatov - Karavajev, Rakickij, Kryvcov, Matvijenko - Jarmolenko (66. Zinčenko), Malinovskij, Stepanenko, Konopljanka (77. Cygankov) - Jaremčuk (85. Selezňov), Marlos







4. skupina



Cardiff:



Wales - Írsko 4:1 (3:0)



Góly: 6. Lawrence, 18. Bale, 37. Ramsey, 55. C. Roberts - 66. Williams







C-divízia



3. skupina



Oslo:



Nórsko - Cyprus 2:0 (2:0)



Góly: 20. a 42. Johansen



Ľubľana:



Slovinsko - Bulharsko 1:2 (1:1)



Góly: 40. Zajc – 3. a 59. Krajev







D-divízia



1. skupina



Astana:



Kazachstan - Gruzínsko 0:2 (0:0)



Góly: 69. Čakvetadze, 74. Malij (vlastný)



Riga:



Lotyšsko - Andorra 0:0







4. skupina



Jerevan:



Arménsko - Lichtenštajnsko 2:1 (1:1)



Góly: 31. Pizzelli, 76. Barseghjan - 33. Wolfinger, ČK: 74. Polverino (Lichtenštajnsko)



Gibraltár:



Gibraltár - Macedónsko 0:2 (0:2)



Góly: 19. Tričkovski, 35. Alioski

Bratislava 7. septembra (TASR) - Futbalisti Nemecka remizovali v šlágri štvrtkového programu Ligy národov UEFA 2018/2019 s Francúzskom 0:0. Duel 1. skupiny A-divízie v Mníchove bol súbojom majstrov sveta z dvoch uplynulých šampionátov. V "slovenskej" 1. skupine B-divízie Ukrajina vyhrala v Uherskom Hradišti nad Českom 2:1 gólom v nadstavenom čase.Očakávaný súboj gigantov divákom v prvom polčase veľa krásy neukázal. Nemci boli o kúsok aktívnejší, Francúzi sa z defenzívnej ulity do nebezpečných pozícií na polovici súpera dostávali sporadicky. Brankár domácich Manuel Neuer musel prvýkrát zasahovať až v 36. minúte po hlavičke Oliviera Girouda, pred prestávkou ho potom ešte z priameho kopu ohrozil Kylian Mbappé. Úvod druhého polčasu vyšiel lepšie Francúzom, oba tímy ale mali problém finalizovať akcie. V 64. minúte brankár hostí Alphonse Areola s námahou zlikvidoval pokus Marca Reusa z hranice šestnástky. Nemci v záverečnej štvrťhodine mohli rozhodnúť, no Areola zmaril šance Matsa Hummelsa i Matthiasa Gintera.Duel Česka s Ukrajinou odštartoval s približne 15-minútovým oneskorením, pretože na štadióne v Uherskom Hradišti mali problémy s osvetlením. Už vo 4. minúte sa domáci tešili z gólu - Patrik Schick dostal veľa priestoru na ľavej strane a prudkou strelou po individuálnej akcii otvoril skóre. Dve veľké príležitosti potom na druhej strane nepremenil Jaremčuk a brankár Tomáš Vaclík zneškodnil aj pokus Marlosa spoza šestnástky. Aktívnejší Ukrajinci ale vyrovnali gólom Jevhena Konopljanku "do šatne". Aj po zmene strán mali hostia viac šancí, ale Čechov podržal Vaclík. O triumfe hostí napokon v 93. minúte rozhodol striedajúci Oleksandr Zinčenko. V nasledujúcom dueli tejto skupiny sa Slováci v nedeľu predstavia v Ľvove proti domácej Ukrajine (15.00 h).Wales si v stretnutí B-divízie v Cardiffe poradil s Írskom suverénne 4:1. V dueli Slovinsko - Bulharsko (1:2) proti sebe nastúpili dvaja hráči bratislavského Slovana - na domácej strane útočník Andraž Šporar a na bulharskej obranca Vasil Božikov. O triumfe hostí rozhodol dvoma gólmi Božidar Krajev. Nóri si doma poradili s Cyprom 2:0.Gruzínska futbalová reprezentácia pod taktovkou slovenského trénera Vladimíra Weissa vstúpila do zápolení v D-divízii výhrou 2:0 nad domácim Kazachstanom. Lotyši iba remizovali s Andorrou bez gólov a Gibraltár prehral s Macedónskom 0:2. Arméni štvrťhodinu pred koncom rozhodli o víťazstve 2:1 nad Lichtenštajnskom…