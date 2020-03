Proti koronavírusu bojuje aj Google, Facebook či Microsoft, riešia tiež dezinformácie na internete

Facebook vytvára mapy hustoty obyvateľstva

Google bojuje proti dezinformáciám

Pomôcť by mohla aj umelá inteligencia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.3.2020 - Predstavitelia spoločností Amazon, Google, Microsoft, Apple a Facebook sa v stredu stretli so zástupcami Downing Street a rokovali o ich úlohe v boji proti šíreniu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19. Podobný samit absolvovali aj v Bielom dome, kde sa rozprávali o využití umelej inteligencie v súvislosti s pandémiou.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý mesiac uviedla, že práve umelá inteligencia a veľké dáta zohrali kľúčovú rolu pri riešení tohto problému v Číne.Facebook už spolupracuje s Harvardovou univerzitou a univerzitou v taiwanskom meste Sin-ču, zdieľa anonymné dáta o pohybe ľudí a vytvárajú mapy hustoty obyvateľstva s vysokým rozlíšením, čo pomáha predpovedať šírenie vírusu. Firma takisto pomáha partnerom chápať, ako ľudia o situácii diskutujú na internete.Spoločnosť Verily vyvíja malé osobné zariadenie na merania teploty, ktoré posiela informácie prostredníctvom mobilnej aplikácie. Jeho využitie vidia najmä u starších ľudí, ktorí patria k najviac ohrozeným skupinám.Zatiaľ neexistuje žiadna komplexná štúdia zaoberajúca sa množstvom dezinformácií, ktoré sa stále šíria na platformách ako Google a Facebook, no predpokladá sa, že ich je stále veľké množstvo.Google potvrdil, že jeho zamestnanci "neustále" pracujú na ochrane používateľov pred phishingom, konšpiračnými teóriami, malvérom a nepravdivými informáciami.YouTube sa na svojej domovskej stránke snaží nasmerovať používateľov na WHO a iné skupiny ponúkajúce užitočné informácie. Zároveň pracujú na odstránení videí s alternatívnymi spôsobmi liečby, a to čo najskôr po ich zverejnení.Britský start-up Exscientia tento rok informoval, že sa podieľa na vývoji lieku pomocou umelej inteligencie, ktorý bol na svete za dvanásť mesiacov. Je určený na liečbu obsedantno-kompulzívnej poruchy (OCD). Bežne to vedcom trvá štyri až päť rokov.Výkonný riaditeľ firmy Andrew Hopkins povedal, že v súčasnej kríze by tento spôsob mohli využiť troma spôsobmi - vyvinúť antibiotiká a vakcíny proti ochoreniu COVID-19, preskúmať už existujúce lieky a zistiť, či by sa dali využiť na liečbu choroby alebo navrhnúť liek na boj proti súčasnému a potenciálnemu budúcemu šíreniu koronavírusu.Zdôraznil však, aby ľudia uvažovali realisticky o tom, čo umelá inteligencia v skutočnosti dokáže. Dodal, že pomoc by sa z ich strany mohla dostaviť za 18 až 24 mesiacov.Firma DeepMind od Googlu zas potvrdila, že chce prostredníctvom svojho systému AlphaFold pomôcť vedcom zistiť, ako vírus funguje.