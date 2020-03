Misiu sondy ExoMars odložili pre obavy z možných technických problémov na rok 2022

Nemôžu si dovoliť chyby

Hľadanie stôp po živote

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Európska vesmírna agentúra (ESA) a ruská vesmírna agentúra Roskosmos odložili plánovanú spoločnú misiu na Mars na rok 2022. Misia sondy ExoMars mala začať neskôr počas tohto roka, no obavy z možných technických problémov prinútili obe agentúry prediskutovať jej odklad.Rozhodnutie tiež čiastočne ovplyvnili cestovné obmedzenia prijaté v súvislosti so šírením nového koronavírusu.Dôvodom rozhodnutia je "predovšetkým potreba maximalizovať odolnosť všetkých systémov ExoMars, ako aj okolnosti vyššej moci súvisiace so zhoršením epidemiologickej situácie v Európe," uviedol generálny riaditeľ Roskosmosu Dmitrij Rogozin."Chceme si zabezpečiť stopercentnú istotu úspešnej misie. Nemôžeme si dovoliť žiadne chyby. Viac overovacích činností zaistí bezpečnú cestu a najlepšie vedecké výsledky na Marse," vyjadril sa generálny riaditeľ ESA Jan Wörner.Cieľom misie je pristáť s robotickým vozidlom na Marse, kde by malo pomôcť zistiť, či tam niekedy existoval život.Vedci dúfajú, že rover, ktorý nesie meno po britskej chemičke Rosalind Franklin a je vybavený špičkovou technológiou, bude schopný hľadať pod povrchom marťanského povrchu stopy po živote a tiež poskytnúť ďalšie informácie o prítomnosti vody na planéte.V rámci programu ExoMars už v roku 2016 vyslali k Červenej planéte sondu s pristávacím modulom. Vyslanie sondy Trace Gas Orbiter (TGO) bolo úspešné, no modul Schiaparelli sa v dôsledku chyby zrútil na povrchu Marsu.