Piatok 7.11.2025
Meniny má René
07. novembra 2025
Proti Lotyšom nastúpi SR na Nemeckom pohári 2025 so zmenami, Országh: Majú skúsené mužstvo
V zápase proti Lotyšsku majú slovenskí hokejisti súperovi čo vracať, na májových MS v Štokholme im podľahli 1:5.
Zdieľať
S niekoľkými zmenami nastúpia slovenskí hokejisti na svoj druhý zápas na Nemeckom pohári 2025. Po triumfe 6:2 nad Rakúskom sa postavia v sobotu proti Lotyšom, po tomto dueli skončia na turnaji útočník Martin Faško-Rudáš a obranca Michal Ivan. Hrať už nebude obranca Samuel Kňažko, ktorý si poranil členok a na ľade bude chýbať 6 až 8 týždňov.
Na piatkovom tréningu chýbal okrem Kňažka aj útočník Marek Hrivík. „Aj pre to sme zobrali viac hráčov, takže uvidíme podľa zdravotného stavu, zajtra budeme múdrejší. Čo sa týka Hrivíka, má nejaký problém, ale nie je to nič vážne, zajtra by mohol nastúpiť. Ale budeme to riešiť zo dňa na deň. Pokiaľ to bude v takom stave ako to je teraz, tak do zápasu by mal určite nastúpiť,“ uviedol Országh.
Tréner Slovákov potvrdil, že každý hráč odohrá na turnaji aspoň dva zápasy, takže príležitosť dostanú aj obrancovia Dávid Romaňák a Matúš Hlaváč a útočníci Šimon Petráš a Oleksij Myklucha, ktorí nehrali proti Rakúsku. „Počítame s tým, že v sobotu po zápase odídu Faško-Rudáš a Ivan, pretože v nedeľu hrajú dohrávku so Spartou.“
V zápase proti Lotyšsku majú slovenskí hokejisti súperovi čo vracať, na májových MS v Štokholme im podľahli 1:5. „Lotyši tu majú veľmi skúsené mužstvo, zobrali asi to najlepšie a najskúsenejšie, čo majú. Takisto sa pripravujú na olympiádu, sú veľmi skúsení, siloví a hlavne obrancovia sú veľkí. Majú relatívne slušné presilovky, vedia si podržať puk. Na druhej strane ten ich vek môže hrať úlohu, aj v zápase s Nemeckom (Lotyši prehrali 1:4 pozn.) od tretej tretiny domáci prevzali iniciatívu. Hrajú fyzicky, majú rýchly prechod hlavne stredným pásmom,“ uviedol tréner SR.
