|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 7.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má René
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. novembra 2025
Vyše 20.000 fanúšikov FC Barcelona sledovalo tréning tímu v časti modernizovaného Camp Nou
Prezident Joan Laporta tento týždeň vyhlásil, že v slávnom futbalovom stánku by sa mohli odohrať prvé zápasy ešte v novembri.
Zdieľať
Viac ako 20.000 fanúšikov španielskeho futbalového klubu FC Barcelona v piatok zaplnilo časť modernizovaného Camp Nou, aby sledovalo prvý tréning na štadióne po vyše dvoch rokoch od jeho zatvorenia.
Prezident Joan Laporta tento týždeň vyhlásil, že v slávnom futbalovom stánku by sa mohli odohrať prvé zápasy ešte v novembri. Barcelona naposledy hrala na Camp Nou v máji 2023. Barcelona uviedla, že na piatkový tréning predala 23.000 vstupeniek, ktoré stáli päť eur pre členov klubu a desať pre verejnosť.
Do ukončenia kompletnej rekonštrukcie však zostáva ešte veľa práce, keďže celá horná časť štadióna vyzerá prevažne ako kostra bez sedadiel a nad hlavou sa týčia mohutné žeriavy, informovala agentúra AP.
Práce na modernizácii štadióna, ktorý otvorili v roku 1957 a rekonštruovali v roku 1982, odštartovali v júni 2023 a mali ich dokončiť do konca tohto roku. Kapacita arény sa zvýši na 105.000 divákov. Zadĺžená Barcelona získala na modernizáciu 1,45 miliardy eur od investorov.
Vedenie klubu pôvodne plánovalo návrat na Camp Nou už v novembri 2024, aby tam oslávilo 125. výročie založenia, no termín dostavby sa niekoľkokrát posunul. Barcelona tak od začiatku sezóny 2023/24 hráva na mestskom Olympijskom štadióne Lluísa Companysa s kapacitou 55.000 miest.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Proti Lotyšom nastúpi SR na Nemeckom pohári 2025 so zmenami, Országh: Majú skúsené mužstvo
Proti Lotyšom nastúpi SR na Nemeckom pohári 2025 so zmenami, Országh: Majú skúsené mužstvo
<< predchádzajúci článok
Hagara bol deviaty po krátkom programe na NHK Trophy v Osake
Hagara bol deviaty po krátkom programe na NHK Trophy v Osake