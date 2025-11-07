Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 7.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má René
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

07. novembra 2025

Vyše 20.000 fanúšikov FC Barcelona sledovalo tréning tímu v časti modernizovaného Camp Nou



Prezident Joan Laporta tento týždeň vyhlásil, že v slávnom futbalovom stánku by sa mohli odohrať prvé zápasy ešte v novembri.



Zdieľať
Vyše 20.000 fanúšikov FC Barcelona sledovalo tréning tímu v časti modernizovaného Camp Nou

Viac ako 20.000 fanúšikov španielskeho futbalového klubu FC Barcelona v piatok zaplnilo časť modernizovaného Camp Nou, aby sledovalo prvý tréning na štadióne po vyše dvoch rokoch od jeho zatvorenia.


Prezident Joan Laporta tento týždeň vyhlásil, že v slávnom futbalovom stánku by sa mohli odohrať prvé zápasy ešte v novembri. Barcelona naposledy hrala na Camp Nou v máji 2023. Barcelona uviedla, že na piatkový tréning predala 23.000 vstupeniek, ktoré stáli päť eur pre členov klubu a desať pre verejnosť.

Do ukončenia kompletnej rekonštrukcie však zostáva ešte veľa práce, keďže celá horná časť štadióna vyzerá prevažne ako kostra bez sedadiel a nad hlavou sa týčia mohutné žeriavy, informovala agentúra AP.

Práce na modernizácii štadióna, ktorý otvorili v roku 1957 a rekonštruovali v roku 1982, odštartovali v júni 2023 a mali ich dokončiť do konca tohto roku. Kapacita arény sa zvýši na 105.000 divákov. Zadĺžená Barcelona získala na modernizáciu 1,45 miliardy eur od investorov.

Vedenie klubu pôvodne plánovalo návrat na Camp Nou už v novembri 2024, aby tam oslávilo 125. výročie založenia, no termín dostavby sa niekoľkokrát posunul. Barcelona tak od začiatku sezóny 2023/24 hráva na mestskom Olympijskom štadióne Lluísa Companysa s kapacitou 55.000 miest.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Proti Lotyšom nastúpi SR na Nemeckom pohári 2025 so zmenami, Országh: Majú skúsené mužstvo
<< predchádzajúci článok
Hagara bol deviaty po krátkom programe na NHK Trophy v Osake

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 