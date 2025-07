Proti zrušeniu autonómie protikorupčných úradov v Kyjeve protestovali tisíce ľudí

24.7.2025 (SITA.sk) - Niekoľko tisíc ľudí sa v stredu večer zhromaždilo v centre Kyjeva na bezprecedentnom proteste proti zákonu, ktorý ruší nezávislosť dvoch kľúčových protikorupčných orgánov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zákon podpísal v utorok. Prevažne mladí demonštranti však na neho na demonštrácii naliehali, aby legislatívu vetoval. Išlo o najväčší protest v Kyjeve od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.Protikorupční aktivisti varujú, že zákon ohrozuje reformy a ambície Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie. Zelenskyj kritiku odmietol s tým, že zákon je potrebný na vykorenenie údajného ruského vplyvu v protikorupčných inštitúciách. Vo vyhlásení na sociálnych sieťach však uviedol, že predloží nový návrh zákona, ktorý by „zabezpečil normy pre nezávislosť protikorupčných inštitúcií“.Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) začal pracovať v roku 2015. Od svojho vzniku odhalil prípady rozsiahlej korupcie, a to aj medzi ľuďmi v Zelenského administratíve.