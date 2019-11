Protidrogový vlak bude mať zastávku v Senici

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 5. novembra (TASR) – Protidrogový vlak Revolution Train, ktorý pozostáva zo šiestich strieborných obrnených vagónov, bude mať v piatok (8. 11.) zastávku v Senici. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viera Barošková.Vo vlaku sú štyri kinosály, osem interaktívnych miestností a organizátori z Nadačného fondu Nové Česko ponúkajú 90-minútový program.uviedol za organizátorov Pavel Tuma.Cieľom programu je prostredníctvom zapojenia ľudských zmyslov zapôsobiť na návštevníka a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám. Sú tu predstavené mechanizmy, ktorými drogová závislosť vzniká, ako aj dôsledky, ktoré závislého človeka v živote čakajú. Vďaka zapojeniu sa do reálneho príbehu, emotívnym situáciám a interaktívnemu prístupu dokáže program zaujať a dať priestor na zamyslenie sa nad nebezpečenstvom legálnych i nelegálnych drog.Domovskou stanicou protidrogového vlaku je Praha–Dejvice, kde stojí od decembra do marca a počas letných školských prázdnin. Počas zvyšných mesiacov v roku sa vydáva na cesty do miest v Českej republike, na Slovensku a v Nemecku. Doposiaľ bol vlak vo viac ako 150 mestách a navštívilo ho vyše 150.000 ľudí.Predpoludním je program v Senici rezervovaný pre základné a stredné školy. Poobede je vlak prístupný širokej verejnosti od 15.30 do 18.00 h a program sa začína každých 20 minút.