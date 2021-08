Protiepidemické opatrenia poznačili aj Vysoké Tatry, návštevníkov je o polovicu menej

Nižší počet zahraničných turistov

Pokles na lanovkách aj v akvaparku

14.8.2021 (Webnoviny.sk) - Počet jednodňových návštevníkov v regióne Vysokých Tatier síce v posledných mesiacoch pomaly rastie, tieto čísla sú však ďaleko za počtami z minulého roka a rekordným rokom 2019. Pre agentúru SITA to povedala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková V rámci priebežných štatistík v júni zaznamenali podľa jej slov približne 160-tisíc takýchto návštevníkov, čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o 60 percent. V júli sa počet jednodňových návštevníkov zvýšil na približne 250-tisíc, stále je to však v porovnaní s vlaňajškom pokles o polovicu.Podľa Blaškovej boli protiepidemickými opatreniami vlády SR v posledných mesiacoch postihnuté najviac prihraničné regióny vrátane Vysokých Tatier. To sa odzrkadlilo aj na počte turistov a dovolenkujúcich zo zahraničia.„Návštevnosť zahraničných turistov v regióne je nízka, predstavuje len 15 percent celkovej návštevnosti, pričom v roku 2020 to bolo 27 percent a v roku 2019 až 33 percent,“ vysvetlila výkonná riaditeľka OOCR. Najvyšší počet z tohto malého počtu podľa jej slov predstavujú turisti z Česka a Poľska, ostatné národnosti sú skôr výnimkou. Napriek všetkému sú podľa jej slov niektoré hotely úplne plné.Rast počtu návštevníkov by však mohol podľa Blaškovej pokračovať v auguste. Naznačuje to podľa nej vývoj návštevnosti v prvých dňoch tohto mesiaca, ako aj predbežné rezervácie.Aj prevádzkovateľom lanoviek vo Vysokých Tatrách chýba oproti dlhodobému plánu v priemere 35 percent klientov, informovala ďalej Blašková. Pokles návštevnosti oproti minulému roku eviduje rovnako popradský akvapark, v júli predstavoval 15 percent. Už vlani pritom zaznamenal menší počet návštevníkov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.