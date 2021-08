Slováci počas pandémie zmenili nákupné správanie, niečo sa stane „novým normálom“

Zmena frekvencie nakupovania

Obavy z vypredania tovaru

14.8.2021 (Webnoviny.sk) - Viac ako polovica spotrebiteľov na Slovensku zmenila počas pandémie koronavírusu nákupné správanie. Ukázal to výskum vedcov z Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied.Najčastejšie išlo o zmenu frekvencie nakupovania, keď viaceré malé nákupy nahradil jeden veľký. Tento spôsob nakupovania bol príznačný najmä pre domácnosti s čistým mesačným príjmom 1 800 eur a viac, ako aj pre respondentov vo vekovej kategórii nad 65 rokov. Naopak, spotrebitelia vo vekovej kategórii 35 až 44 rokov značne zvýšili frekvenciu svojho nákupu.Nielen v začiatkoch pandémie spotrebitelia podľa výskumu podľahli tzv. panickému nakupovaniu a začali náhle nakupovať do zásoby. Kým v novembri 2020 tvorila táto skupina spotrebiteľov 33 %, v júni 2021 to bolo 36 %, prevažne ženy. Vo zvýšenej miere do zásoby nakupovali spotrebitelia vo veku 18 až 24 rokov. Rovnako nadpriemerne nakupovali aj spotrebitelia vo vekovej kategórii 65 a viac rokov. Výsledky tiež ukázali, že takýto typ konania súvisí aj s rodinným stavom spotrebiteľov. Kým slobodní nakupovali do zásoby podpriemerne, ženatí/vydaté nakupovali do zásoby viac ako ukazovali očakávané hodnoty.Medzi najčastejšie dôvody, ktoré respondentov viedli k tomuto rozhodnutiu, boli obavy z budúcnosti, vypredania tovaru či zo zatvorených obchodov. Zmena nastala aj v prechode z kamenných predajní do online priestoru. Približne desatina respondentov uviedla, že nakupovala častejšie cez internet ako pred pandémiou. Z výsledkov však tiež vyplýva, že práve táto zmena sa stane tzv. „novým normálom“. Viac ako 20 % spotrebiteľov totiž uviedlo, že plánuje túto zmenu aplikovať aj po skončení pandémie a svoje nákupy vybaví z pohodlia domova.Tím vedcov z Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied uskutočnil prieskum percepcií spotrebiteľov na zmenené vzorce spotreby počas pandémie COVID-19. V dvoch fázach realizovaných v novembri 2020 a v júni 2021 sa doň zapojilo 1 004 a 1 006 respondentov.