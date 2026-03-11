Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 11.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Angela, Angelika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. marca 2026

Protifašistické hnutie víta rozsudok nad Bombicom a vyzýva Smer, aby sa verejne dištancoval od neonacistických prejavov


Tagy: Demokracia Extrémizmus Súdy Trestný čin

Slovenské protifašistické hnutie prijalo s uznaním verdikt súdu, ktorý uznal Daniela Bombica vinným z ...



Zdieľať
6803abba2729a148594255 676x451 11.3.2026 (SITA.sk) - Slovenské protifašistické hnutie prijalo s uznaním verdikt súdu, ktorý uznal Daniela Bombica vinným z trestného činu extrémizmu.

Zdroj nenávisti


„Rozhodnutie nezávislého súdu potvrdzuje, že osočovanie a znevažovanie demokraticky zmýšľajúcich občanov, propagácia neonacizmu a iných fašistických postojov, útoky na ľudí s inou sexuálnou orientáciou, Židov a Cigáňov nepatria do demokratickej spoločnosti a nemôžu byť ospravedlňované ani relativizované,“ uvádza sa v stanovisku Slovenského protifašistického hnutia, pod ktoré sa podpísali Miroslav Seget, Peter Weiss, Boris Zala a Stanislav Mičev.

Protifašistické hnutie zároveň vyjadrilo znepokojenie nad tým, že niektorí predstavitelia vládnej strany Smer-SD verejne obhajovali Daniela Bombica, jeho činy alebo spochybňovali trestné stíhanie za pravicový extrémizmus. Takéto postoje považujú za zdroj nenávisti a nebezpečné signály naznačujúce politické krytie extrémizmu.

Skúška politickej zodpovednosti


Hnutie považuje odsudzujúci rozsudok za skúšku politickej zodpovednosti a vyzýva stranu Smer-SD, aby sa jednoznačne a verejne dištancovala od neonacistických prejavov a od osoby Daniela Bombica. Podčiarkuje, že tolerancia k ideológiám vedúcim k potláčaniu základných práv a slobôd nemôže existovať v demokratickej spoločnosti.

„Antifašizmus nemôže zostať len súčasťou slávnostných prejavov pri výročiach Slovenského národného povstania. Musí sa prejaviť aj v každodennej politike – jasným odmietnutím pravicového extrémizmu, neonacizmu a všetkých foriem plazivého fašizmu. Aj s ich hlásateľmi,“ uvádza sa v stanovisku Slovenského protifašistického hnutia s tým, že demokratické hodnoty slobody a demokracie sa nechránia prázdnymi gestami, ale postojmi a činmi. „Dnes je čas ukázať, na ktorej strane stojíme,“ uzatvárajú na záver Seget, Weiss, Zala a Mičev.


Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollár je vinný z viacerých skutkov týkajúcich sa extrémizmu. Rozhodla o tom v utorok večer samosudkyňa Špecializovaného trestného súd v Pezinku Eliška Šnajderová. V tejto súvislosti mu uložila trest tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu štyroch rokov. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže voči nemu podali odvolanie prokurátor, ako aj obžalovaný. Vecou sa tak bude zaoberať Najvyšší súd SR.




Zdroj: SITA.sk - Protifašistické hnutie víta rozsudok nad Bombicom a vyzýva Smer, aby sa verejne dištancoval od neonacistických prejavov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Demokracia Extrémizmus Súdy Trestný čin
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tesco podporuje dôstojnú menštruáciu, z každého zakúpeného produktu Pro Formula venuje na pomoc 10 centov
<< predchádzajúci článok
dm vyzýva: Inšpirujte ostatných svojím dobrovoľníctvom!

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 