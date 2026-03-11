|
Streda 11.3.2026
Meniny má Angela, Angelika
|Denník - Správy
11. marca 2026
Protifašistické hnutie víta rozsudok nad Bombicom a vyzýva Smer, aby sa verejne dištancoval od neonacistických prejavov
Slovenské protifašistické hnutie prijalo s uznaním verdikt súdu, ktorý uznal Daniela Bombica vinným z ...
11.3.2026 (SITA.sk) - Slovenské protifašistické hnutie prijalo s uznaním verdikt súdu, ktorý uznal Daniela Bombica vinným z trestného činu extrémizmu.
„Rozhodnutie nezávislého súdu potvrdzuje, že osočovanie a znevažovanie demokraticky zmýšľajúcich občanov, propagácia neonacizmu a iných fašistických postojov, útoky na ľudí s inou sexuálnou orientáciou, Židov a Cigáňov nepatria do demokratickej spoločnosti a nemôžu byť ospravedlňované ani relativizované,“ uvádza sa v stanovisku Slovenského protifašistického hnutia, pod ktoré sa podpísali Miroslav Seget, Peter Weiss, Boris Zala a Stanislav Mičev.
Protifašistické hnutie zároveň vyjadrilo znepokojenie nad tým, že niektorí predstavitelia vládnej strany Smer-SD verejne obhajovali Daniela Bombica, jeho činy alebo spochybňovali trestné stíhanie za pravicový extrémizmus. Takéto postoje považujú za zdroj nenávisti a nebezpečné signály naznačujúce politické krytie extrémizmu.
Hnutie považuje odsudzujúci rozsudok za skúšku politickej zodpovednosti a vyzýva stranu Smer-SD, aby sa jednoznačne a verejne dištancovala od neonacistických prejavov a od osoby Daniela Bombica. Podčiarkuje, že tolerancia k ideológiám vedúcim k potláčaniu základných práv a slobôd nemôže existovať v demokratickej spoločnosti.
„Antifašizmus nemôže zostať len súčasťou slávnostných prejavov pri výročiach Slovenského národného povstania. Musí sa prejaviť aj v každodennej politike – jasným odmietnutím pravicového extrémizmu, neonacizmu a všetkých foriem plazivého fašizmu. Aj s ich hlásateľmi,“ uvádza sa v stanovisku Slovenského protifašistického hnutia s tým, že demokratické hodnoty slobody a demokracie sa nechránia prázdnymi gestami, ale postojmi a činmi. „Dnes je čas ukázať, na ktorej strane stojíme,“ uzatvárajú na záver Seget, Weiss, Zala a Mičev.
Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollár je vinný z viacerých skutkov týkajúcich sa extrémizmu. Rozhodla o tom v utorok večer samosudkyňa Špecializovaného trestného súd v Pezinku Eliška Šnajderová. V tejto súvislosti mu uložila trest tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu štyroch rokov. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže voči nemu podali odvolanie prokurátor, ako aj obžalovaný. Vecou sa tak bude zaoberať Najvyšší súd SR.
