Streda 11.3.2026
Meniny má Angela, Angelika
dm vyzýva: Inšpirujte ostatných svojím dobrovoľníctvom!
dm drogerie markt spúšťa dlhodobú iniciatívu "Na budúcnosti nám záleží" a zakladá platformu pre všetkých, ktorí sa dobrovoľne angažujú a pomáhajú. Na stránke
11.3.2026 (SITA.sk) - dm drogerie markt spúšťa dlhodobú iniciatívu "Na budúcnosti nám záleží" a zakladá platformu pre všetkých, ktorí sa dobrovoľne angažujú a pomáhajú. Na stránke www.dm-nabuducnostinamzalezi.sk sa môže zapojiť každý, kto verí v lepšiu budúcnosť a chce vlastným príkladom povzbudiť a inšpirovať ostatných. Vybrané občianske združenia podporí dm spolu sumou 100 000 €. Iniciatívu dm drogerie markt spúšťa v 12 krajinách – od Rakúska a Slovenska až po Rumunsko a Bulharsko.
Samuel pomáha zlepšiť kvalitu života ľudí bez domova, Lucia pre škôlkarov vysnívala ekologickú záhradu, Zuzana vysádza pre včely kvetinové lúky a propaguje včelárstvo, Zora pomáha zachraňovať historické lokomotívy. Robia to dobrovoľne, nezištne a s obrovským nadšením. Svoje príbehy už zverejnili na stránke iniciatívy, aby k dobrovoľníctvu inšpirovali aj ostatných.
"Dobrovoľníctvo je oveľa viac ako pomoc. Dnes, možno viac ako predtým, potrebujeme vidieť pozitívne príklady ľudí, ktorí nerezignovali, nie sú pasívnymi divákmi, ale aktívne sa snažia zlepšiť život vo svojom okolí. Takíto ľudia sa stávajú aktívnymi tvorcami spoločenskej reality. Sú ich tisíce a my im chceme dať priestor vyjadriť sa a inšpirovať ostatných. Ukážme spolu, že na budúcnosti nám záleží," vyzvala Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.
Podľa Vinklerovej je dôležité uvedomiť si, že našu budúcnosť máme vo vlastných rukách a každý k nej môže prispieť svojou časťou a spôsobom, aký je mu najbližší. "Niekto chráni prírodu, niekto chce spríjemniť čas seniorom, iný učí deti zodpovednému prístupu, alebo spolu so susedmi spravil pre ostatných na dvore malú záhradku. Možností, ako môžeme zlepšiť náš svet, je ohromne veľa. Chceme ľuďom vrátiť pocit spolupatričnosti a prebudiť v nich radosť z budúcnosti. A tiež ich povzbudiť: Ak chceš niečo zmeniť k lepšiemu, nie si v tom sám – je nás mnoho a spoločne môžeme dosiahnuť veľa," opisuje Vinklerová motiváciu dm venovať sa téme občianskeho angažovania a dobrovoľníctva.
O tom ako si lepšiu budúcnosť predstavujú deti, sa dozviete v tomto videu:
Platforma Na budúcnosti nám záleží je otvorená pre všetkých – jednotlivcov aj organizácie. Svojou občianskou angažovanosťou sa môžu na stránke www.dm-nabuducnostinamzalezi.sk pochváliť do 30. 6. 2026. Príspevok sa vloží cez jednoduchý formulár takto:
Všetky príbehy, ktoré spĺňajú kritériá, budú uverejnené a zapojené do každomesačného žrebovania o tri dm nákupné poukážky (každá v hodnote 200 €). V auguste odborná porota vyberie zo všetkých zapojených dobrovoľníkov troch, ktorí získajú zážitkovú odmenu v podobe inšpiratívneho workshopu.
Do kampane sa môžu v rovnakom termíne zapojiť aj organizácie a žiadať o finančnú podporu pre svoj projekt. Získať môžu od 2 500 € do 10 000 €, dm spolu s odbornou porotou prerozdelí celkovo až 100 000 €.
Spoločnosť dm drogerie markt je silne orientovaná na hodnoty a do centra svojho pôsobenia stavia udržateľnosť, dialogickú firemnú kultúru a rozvoj ľudí. Napríklad, všetci spolupracovníci majú možnosť využiť neobmedzený počet dní na dobrovoľnícku činnosť po dohode so svojím vedúcim pracovníkom.
Všetky informácie a formuláre na zdieľanie príbehov nájdete na www.dm-nabuducnostinamzalezi.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - dm vyzýva: Inšpirujte ostatných svojím dobrovoľníctvom! © SITA Všetky práva vyhradené.
