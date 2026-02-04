|
Streda 4.2.2026
04. februára 2026
Protikorupčná jednotka zasahovala v nemocnici v Topoľčanoch, obvinený je primár aj ďalšie osoby
Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru zasahovala v utorok 3. februára v ...
4.2.2026 (SITA.sk) - Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru zasahovala v utorok 3. februára v nemocnici v Topoľčanoch. Rozsiahla policajná akcia bola zameraná na preverovanie podozrení z korupčnej trestnej činnosti v zdravotníctve.
„V rámci akcie bolo zadržaných viacero osôb. Na základe našich doterajších zistení vyšetrovateľ vzniesol obvinenie primárovi jedného z oddelení nemocnice v Topoľčanoch za pokračujúci trestný čin prijímania úplatkov, a to celkovo v deviatich prípadoch. Zároveň bolo vznesené obvinenie ďalším ôsmim osobám za trestný čin podplácania,“ informoval policajný hovorca Roman Hájek.
Podľa zistení polície mali byť úplatky poskytované vo forme finančnej hotovosti v stovkách eur, ako aj vo forme iných spotrebných vecí. Medzi obvinenými je aj zástupkyňa firmy pôsobiacej v oblasti medicínskej techniky, pri ktorej mal byť úplatok vo výške 500 eur. Všetky obvinené osoby stíhajú na slobode. Policajná akcia sa realizovala v súčinnosti s Krajskou prokuratúrou v Nitre. „Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie a zásadu prezumpcie neviny nie je možné v súčasnosti poskytnúť ďalšie podrobnosti,“ dodal hovorca.
Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná jednotka zasahovala v nemocnici v Topoľčanoch, obvinený je primár aj ďalšie osoby © SITA Všetky práva vyhradené.
