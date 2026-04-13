 Z domova

13. apríla 2026

Protikorupčná jednotka zasahovala v prípade podozrenia zo zneužitia eurofondov, škoda presahuje 975-tisíc eur


Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného ...



eurofondy 676x451 13.4.2026 (SITA.sk) - Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru zasahovala začiatkom apríla v Prešovskom kraji v rámci rozsiahlej policajnej akcie s krycím názvom Technológ II.


Ako informovala polícia na sociálnej sieti, ide už o druhú fázu prípadu, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu akciu Technológ I. Počas akcie policajti zabezpečili ďalšie dôkazné materiály pre potreby trestného konania. „Na základe predchádzajúcich zistení bola zaistená aj technológia na spracovanie mlieka súvisiaca s predmetným projektom,“ uviedla polícia.

Podľa doterajších zistení sa prípad týka projektu realizovaného na základe zmluvy medzi mliekarenskou spoločnosťou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. V rámci projektu malo dôjsť k neoprávnenému použitiu finančných prostriedkov.

„Výsledkom ďalších procesných úkonov vo veci je pokračovanie trestného stíhania voči osobe L. K. pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,“ skonštatoval policajný zbor.

Celková škoda bola vyčíslená na takmer 976-tisíc eur, z toho necelých 732-tisíc eur pochádzalo z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a takmer 244-tisíc eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Dozor nad zákonnosťou prípravného konania vykonáva Európska prokuratúra,“ doplnila polícia.




Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná jednotka zasahovala v prípade podozrenia zo zneužitia eurofondov, škoda presahuje 975-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

