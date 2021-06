Protimonopolný úrad rozdal vysoké pokuty, šestici firiem zakázal aj účasť na verejnom obstarávaní

Obmedzenie hospodárskej súťaže

Najvyššia pokuta pre Artru

7.6.2021 (Webnoviny.sk) - Rada Protimonopolného úradu SR potvrdila rozhodnutie Protimonopolného úradu (PMÚ) SR vo veci nezákonnej dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž zo strany šiestich spoločností, a to Artra, Čechovo, Janoli, Jasta Slovakia, Jaroslav Marinica – Marini a PMB Slovakia.Firmy koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk do verejných obstarávaní realizovaných elektronickým kontraktačným systémom od 12. januára 2015 do 28. apríla 2017.Ako informovala hovorkyňa PMÚ SR Adriana Oľšavská , týmto sa dopustili dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž, ktorá mala za cieľ obmedzenie hospodárskej súťaže v oblasti dodávok nábytku, zdravotníckeho vybavenia, ako aj v oblasti dodávok odevov, obuvi a textilných výrobkov na území Slovenska.Ich cieľom bolo priamo alebo nepriamo určiť ceny tovaru, rozdeliť trh a koordinovať podnikateľov vo verejnom obstarávaní i v obchodnej verejnej súťaži.Rada úradu potvrdila vecnú správnosť zistení prvostupňového orgánu, ako aj právne posúdenie. Odstránila však nedostatky vo výroku prvostupňového rozhodnutia a upravila výšku uložených pokút. Spoločnosti Artra udelila pokutu vo výške viac ako 900-tisíc eur. Firma Čechovo dostala pokutu viac ako 8,6-tisíca eur, Janoli viac ako 162-tisíc eur, Jasta Slovakia takmer 11-tisíc eur, Jaroslav Marinica – Marini viac ako 12-tisíc eur a PMB Slovakia viac ako 50-tisíc eur.Zároveň bol všetkým účastníkom konania uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od právoplatnosti konečného rozhodnutia. Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť 31. mája 2021. Účastníci konania sa môžu podľa PMÚ SR domáhať preskúmania tohto rozhodnutia súdom.