Hlivák vníma kritiku zo strany samospráv a ministerstva ako zbabelú a politicky motivovanú

Mylne vnímaný ako nepriateľ

Povinné používanie súťaže

Pokuty za viac ako milión eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.6.2021 (Webnoviny.sk) - Kritika zo strany samospráv a ministerstva dopravy a výstavby na adresu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) za udelené vysoké pokuty v súvislosti s obstarávaním nájomných bytov má politický podtón.Myslí si to predseda úradu Miroslav Hlivák, ktorý odmieta obviňovanie ÚVO z vyrábania problémov mestám a obciam pri výstavbe nájomných bytov. ÚVO je podľa neho nezávislý a kontrolný orgán, pričom pracuje odborne a podľa zákona.Ak úrad niekto neprizve na debaty, v ktorých je ÚVO osočovaný za prácu, ktorá je jeho povinnosťou, vníma to Hlivák ako "zbabelé a politicky motivované".Ako ďalej informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková , úrad dohliada na to, či mestá a obce vyhlasujú súťaže tak, aby nákupy boli prístupné čo najširšiemu okruhu podnikateľov a zároveň, aby boli verejné peniaze vynakladané účelne, hospodárne a férovo.Podľa ÚVO len v otvorenej súťaži je možné zabezpečiť výstavbu bytov v požadovanej kvalite, za objektivizované ceny získané v čestnej súťaži.Ako dodal Hlivák, výklad zákona o verejnom obstarávaní je v prípade obstarávania nájomných bytov konštantný už od roku 2006. Usmernenia sú tiež, spolu s rozhodnutiami úradu, v súlade s rozhodnutiami Súdneho dvora Európskej únie Napriek tomu sú desiatky usmernení a upozornení úradu niektorými mestami a obcami ignorované a úrad je mylne vnímaný ako nepriateľ výstavby nájomných bytov. „Úrad neustále podáva pomocnú ruku každej obci a mestu, ak požiadajú o výklad zákona ešte pred obstarávaním. Namiesto toho mnohé z nich radšej napadajú rozhodnutia úradu na súde,“ konštatoval Hlivák.Úrad podľa svojho šéfa opakovane komunikoval aj s ministerstvom dopravy, ZMOS NKÚ či Úniou miest Slovenska a navrhol viaceré riešenia.„Upozornili sme, že niektoré mestá a obce v minulosti urobili sériu krokov, ktorými zúžili, či de facto znemožnili férovú a otvorenú súťaž. Pritom používať súťaž je ich povinnosťou, keďže na ňu používajú verejné peniaze. Obchádzanie zákona môže smerovať k zvýhodňovaniu vybraných súkromných subjektov a aj poškodzovaniu práv ľudí, ktorí budú v tých nájomných bytoch bývať, keďže sa súťaže nemohli určité subjekty zúčastniť, a zároveň za rovnakú cenu sa mohlo nakúpiť viac bytov alebo sa mohli nadobudnúť za nižšiu cenu, čo môže spôsobiť, že sa nenakupuje hospodárne,“ dodal predseda ÚVO.Štátna tajomníčka rezortu dopravy a výstavby Katarína Bruncková prostredníctvom sociálnych sietí upozornila na to, že viac ako 43 mestám a obciam boli udelené v súvislosti s obstarávaním nájomných bytov pokuty zo strany ÚVO až do výšky takmer 340-tisíc eur. Súhrne boli pokuty vo výške viac ako 1,5 milióna eur.Podľa Kataríny Brunckovej treba zabrániť tomu, aby rozhodovacou činnosťou úradu dochádzalo k represívnym opatreniam namiesto preventívnych.Ako dodala, pre vysoké pokuty sa dostávajú mestá a obce nie len do finančnej nestability, ale súčasne môže nastať právna neistota, a to nielen pre mestá a obce, ale aj pre Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a rezort dopravy a výstavby.„V neposlednom rade pocítia výrazný dopad dobromyseľní užívatelia týchto nájomných bytov," zdôraznila Katarína Bruncková s tým, že samosprávy očakávajú od ÚVO konkrétne opatrenia ako postupovať.