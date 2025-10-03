|
Piatok 3.10.2025
Meniny má Stela
Denník - Správy
03. októbra 2025
Protimonopolný úrad schválil koncentráciu Tempus – Invest a dopravných spoločností v Prešove
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil 23. septembra 2025 koncentráciu, v rámci ktorej spoločnosť Tempus - ...
Verejné súťaže
Spojenie sa týka viacerých oblastí verejnej dopravy vrátane prímestskej autobusovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy, prevádzkovania autobusových staníc a poskytovania servisu autobusov.
Obce či vyššie územné celky si pritom dopravcov na tieto služby vyberajú prostredníctvom verejných súťaží, pričom zmluvy sa uzatvárajú na dlhšie obdobie a fungujú podľa vopred stanovených podmienok.
Vplyv koncentrácie
PMÚ skúmal vplyv koncentrácie na celoslovenskej aj regionálnej úrovni, konkrétne v Prešovskom a Košickom kraji. Na národnej úrovni identifikoval viacerých konkurentov s rozsiahlym technickým aj personálnym zázemím, rovnako ako silných hráčov pôsobiacich v jednotlivých regiónoch. Konkurenciu podľa úradu predstavujú nielen lokálni dopravcovia, ale aj celoslovenské spoločnosti.
Po vyhodnotení všetkých podkladov a analýz PMÚ dospel k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž a nevedie k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia na relevantnom trhu. Úrad preto spojenie spoločností Tempus – Invest, B.K. Prešov a SAD Prešov schválil.
Zdroj: SITA.sk - Protimonopolný úrad schválil koncentráciu Tempus – Invest a dopravných spoločností v Prešove © SITA Všetky práva vyhradené.
