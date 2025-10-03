Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

03. októbra 2025

Protimonopolný úrad schválil koncentráciu Tempus – Invest a dopravných spoločností v Prešove


Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil 23. septembra 2025 koncentráciu, v rámci ktorej spoločnosť Tempus - ...



pmu e1754325763387 676x567 3.10.2025 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil 23. septembra 2025 koncentráciu, v rámci ktorej spoločnosť Tempus – Invest s.r.o. z Košíc získava výlučnú kontrolu nad prešovskými firmami B.K. Prešov, spol. s.r.o. a SAD Prešov, a.s. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 24. septembra 2025.



Verejné súťaže


Spojenie sa týka viacerých oblastí verejnej dopravy vrátane prímestskej autobusovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy, prevádzkovania autobusových staníc a poskytovania servisu autobusov.



Obce či vyššie územné celky si pritom dopravcov na tieto služby vyberajú prostredníctvom verejných súťaží, pričom zmluvy sa uzatvárajú na dlhšie obdobie a fungujú podľa vopred stanovených podmienok.



Vplyv koncentrácie


PMÚ skúmal vplyv koncentrácie na celoslovenskej aj regionálnej úrovni, konkrétne v Prešovskom a Košickom kraji. Na národnej úrovni identifikoval viacerých konkurentov s rozsiahlym technickým aj personálnym zázemím, rovnako ako silných hráčov pôsobiacich v jednotlivých regiónoch. Konkurenciu podľa úradu predstavujú nielen lokálni dopravcovia, ale aj celoslovenské spoločnosti.



Po vyhodnotení všetkých podkladov a analýz PMÚ dospel k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž a nevedie k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia na relevantnom trhu. Úrad preto spojenie spoločností Tempus – Invest, B.K. Prešov a SAD Prešov schválil.




Zdroj: SITA.sk - Protimonopolný úrad schválil koncentráciu Tempus – Invest a dopravných spoločností v Prešove © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Autobusová doprava Dopravcovia Hospodárska súťaž Koncentrácia MHD SAD Prešov
