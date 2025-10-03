Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

03. októbra 2025

Tomáš navrhuje prísnejšie pravidlá pre sociálne podniky, zabrániť chce aj skrytým špekuláciám – VIDEO


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) predstavilo systémové zmeny v pravidlách zamestnávania, financovania a prevádzky ...



676156eb84e70367763219 676x451 3.10.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) predstavilo systémové zmeny v pravidlách zamestnávania, financovania a prevádzky sociálnych podnikov s cieľom zvýšiť ich účinnosť. Sociálne podniky, ktoré zamestnávajú minimálne 30 % znevýhodnených osôb, zohrávajú dôležitú úlohu pri integrácii zraniteľných skupín a posilňovaní lokálnej ekonomiky.


Medzi hlavné zmeny patrí povinnosť integračných podnikov vrátiť vyrovnávací príspevok, ak nezamestnajú znevýhodneného na otvorenom trhu, a možnosť čerpať príspevok na jedného zamestnanca len raz.

Nové pravidlá


Nové pravidlá tiež zakazujú znevýhodneným zamestnancom vykonávať súčasne inú pracovnú činnosť. Ďalšou úpravou je skrátenie lehoty na splnenie podmienky zamestnávania 30 % znevýhodnených osôb z jedného roka na tri mesiace a obmedzenie subdodávateľskej činnosti na 20 – 30 % zákazky.

Ďalšou úpravou je, že zisk zo svojej činnosti bude môcť sociálny podnik odkladať na tzv. osobitnom fonde už len dva roky, nie päť rokov. "V prípade, že v tomto časovom limite nepoužije tento svoj zisk na socializáciu, tak tento zisk prepadne v prospech štátu. Tento zisk prepadne v prospech štátu aj vtedy, keď počas tejto dvojročnej doby sociálny podnik buď z vlastnej iniciatívy alebo kvôli pochybeniam ukončí svoju činnosť," vysvetlil minister práce Erik Tomáš.

Na subdodávateľskú činnosť bude môcť sociálny podnik využiť maximálne 20 – 30 % každej zákazky. "Nie je možné, aby sociálny podnik zvíťazil vo verejnej súťaži a celú zákazku vybavil cez subdodávateľa. To sú tie skryté špekulácie," povedal minister.

Problémy so sociálnymi podnikmi nie sú nové


Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zdôrazňuje, že problémy so sociálnymi podnikmi nie sú nové – upozorňuje na ne už mesiace. Minister práce Erik Tomáš podľa SaS priznal, že sociálne podniky zneužívajú systém, a zároveň predstavil riešenia totožné s návrhmi SaS.

"Minister prichádza s ôsmimi zmenami, no presne tieto problémy pomenoval náš kolega Vladimír Ledecký už dávno. Keby nás počúvali skôr, už to mohlo byť vyriešené. Sociálne podniky sú výborným nástrojom sociálnej ekonomiky, ale nesmú byť zneužívané. Vláda Smeru tento nástroj zničila a my sme ho chceli opraviť. Minister Tomáš teraz navrhuje naše riešenia – stačilo nám len poďakovať," uviedla poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková.

Ministerstvo práce plánuje predložiť zmeny do legislatívneho procesu v najbližšom období.


Zdroj: SITA.sk - Tomáš navrhuje prísnejšie pravidlá pre sociálne podniky, zabrániť chce aj skrytým špekuláciám – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

