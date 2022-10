Protimonopolný úrad schválil spojenie rakúskeho Innofreight a českej firmy Wood & Paper

24.10.2022 (Webnoviny.sk) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil vznik spoločného podniku medzi rakúskymi spoločnosťami inno4wood GmbH, Innofreight Transportlogistik GmbH a českou firmou Wood & Paper. Podľa úradu je spojenie v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu. Jeho rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20. októbra.„Činnosť spoločného podniku inno4wood bude zameraná najmä na poskytovanie zasielateľských služieb a bude ponúkať služby spočívajúce v organizácii dopravy so zameraním na prepravu dreva po železnici. Spoločný podnik plánuje svoje aktivity v oblasti zasielateľských služieb zamerať najmä na Rakúsko, Poľsko, Nemecko a Českú republiku a nepredpokladá sa, že bude vo významnejšej miere pôsobiť na území Slovenskej republiky," konštatuje úrad.Innofreight patrí do ekonomickej skupiny Innofreight, ktorá sa zameriava predovšetkým na predaj a prenájom železničných vagónov a kontajnerov. Na Slovensku nemá žiadnu dcérsku spoločnosť a pôsobí tu len minimálne, prostredníctvom predaja a prenájmu vagónov a kontajnerov. Predmetom činnosti Wood & Paper je najmä nákup a predaj surového dreva. U nás pôsobí najmä prostredníctvom ružomberského Mondi SCP