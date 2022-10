Firmy na Slovensku budú mať od 1. januára do 31. marca budúceho roka zastropované ceny energií

Opatrenie má zatiaľ platiť do konca prvého štvrťroka 2023. V marci vláda podľa Hegera prehodnotí túto pomoc podľa situácie na trhoch. "Podľa toho aj rozhodneme, či budeme v tejto pomoci ďalej pokračovať a v akej podobe," avizoval.



Zároveň upozornil, že budúcoročná pomoc s energiami je naviazaná na schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023 v parlamente. V ňom je pripravených na tento účel celkovo 3,5 miliardy eur, z toho časť aj na pomoc firmám. "Je dôležité, aby štátny rozpočet bol schválený v parlamente," dodal Heger.







Minister financií Igor Matovič (OĽANO) zopakoval, že pomoc firmám je podmienená schválením rozpočtu. Štát by mal podľa Matoviča vynaložiť na túto pomoc v prvom štvrťroku asi 500 miliónov eur.



O rovnakú pomoc môžu podľa ministra financií požiadať firmy aj v tomto roku, a to na základe účtov za septembre a október. Pomoc však bude obmedzená hornou hranicou 500.000 eur na firmu do konca tohto roka a 100.000 eur za každý mesiac na firmu v budúcom roku.



Predstavená schéma je podľa šéfa rezortu hospodárstva Karla Hirmana prístupná pre všetky podnikateľské subjekty, a aj keď sa riadi pravidlami EÚ, nie je podmienkou, aby bola firma v strate. Pomoc v tomto roku naviazali na septembrové a októbrové účty za energie preto, aby bolo možné pomoc vyplatiť čím skôr.