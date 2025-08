Protimonopolný úrad schválil vytvorenie spoločného podniku na výrobu ISO kontajnerov a nadstavieb

4.8.2025 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení spoločného podniku Intermodal Technologies a.s. (Poprad), ktorý bude aktívny na trhu výroby ISO kontajnerov a nadstavieb. Spoločný podnik vytvárajú spoločnosti Optifin Invest s.r.o. (Bratislava), BUDAMAR GROUP, a.s. (Bratislava) a HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (Prievidza).Intermodal Technologies a.s. bude pôsobiť na trhu výroby ISO kontajnerov a nadstavieb pre železničné vozne, kde jeho materské spoločnosti doteraz nepôsobili.PMÚ sa zameral na prepojenie aktivít spoločného podniku s činnosťami spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s., ktorú Budamar a Optifin spoločne kontrolujú. Po dôkladnom preskúmaní úrad dospel k záveru, že koncentrácia nevzbudzuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže vzhľadom na univerzálny spôsob výroby, charakter trhu a vysokú mieru konkurencie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 29. júla 2025.