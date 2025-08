Žena v Dubnici nad Váhom vystrelila zo vzduchovky sedemkrát na partnera, polícia ju zadržala – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.8.2025 (SITA.sk) - Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Dubnici nad Váhom začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví po tom, čo 38-ročná žena cez víkend po predchádzajúcej hádke vystrelila viackrát zo vzduchovej zbrane na svojho 30-ročného partnera.Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková , žena podľa polície vystrelila na muža sediaceho na gauči zo vzdialenosti približne tri metre celkovo sedemkrát, a to do vrchnej časti tela. Muž bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Polícia na mieste činu vykonala neodkladné a neopakovateľné úkony vrátane obhliadky miesta činu.Žena bola obmedzená na osobnej slobode a po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bola umiestnená do cely policajného zaistenia. Prípad si následne prevzal vyšetrovateľ trenčianskej okresnej kriminálky.