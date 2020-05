Protimonopolný úrad vydal predbežné opatrenie voči firme Chemes Humenné

Úrad môže uložiť pokutu

13.5.2020 (Webnoviny.sk) - Protimonopolný úrad (PMÚ) vydal v utorok 12. mája predbežné opatrenie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v oblasti výroby a distribúcie energií a médií týkajúce sa spoločnosti Chemes, a.s. Humenné.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská, cieľom predbežného opatrenia je zabezpečiť dodávky energií a médií pre spoločnosť Nexis Fibers a tiež zabrániť tomu, aby dotknutá spoločnosť bola eventuálne nútená opustiť trh v dôsledku postupu dodávateľa energií a médií.Ako ďalej uviedla Oľšavská, cieľom je tiež „zabrániť nezvratným zmenám, ktoré by mohli nastať pred tým, ako úrad v predmetnom správnom konaní posúdi primeranosť obchodných podmienok“.Podľa hovorkyne je predbežné opatrenie vykonateľné dňom jeho doručenia adresátovi. Podnikateľ si ale predbežné opatrenie doručované prostredníctvom elektronickej schránky Ústredného portálu verejnej správy zatiaľ neprevzal. V prípade neplnenia rozhodnutia môže úrad uložiť podnikateľovi pokutu do výšky 10 percent z obratu.Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd PMÚ začal správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia voči spoločnosti Chemes, a.s. Humenné z vlastného podnetu 21. apríla. Ako dodala Oľšavská, na základe vykonaného prešetrovania úrad získal informácie a podklady vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že mohol byť porušený zákon.„Porušenie zákona môže spočívať v konaní podnikateľa, ktorý v priemyselnom parku uplatňuje voči svojim odberateľom energií a médií také obchodné podmienky, v dôsledku ktorých títo odberatelia musia odoberať od podnikateľa všetky energie a médiá, ktoré vyrába a zároveň im je znemožnené, aby si niektoré energie a médiá vyrábali sami alebo odoberali od tretích strán,“ vysvetlila hovorkyňa.K opätovnému odpojeniu energií v priemyselnom parku Chemesu pre spoločnosť Nexis Fibers, zaoberajúcej sa výrobou priemyselných vlákien, došlo v noci zo soboty 9. na nedeľu 10. mája. Chemes odpojenie zdôvodnil tým, že Nexis Fibers odmietol návrh, ktorý vyplynul z rokovaní s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom.Nexis toto tvrdenie poprel s tým, že Chemes na spoločnom rokovaní dva zo štyroch navrhnutých bodov rámcovej dohody, ktorú bola spoločnosť pripravená akceptovať, spochybnil. Nexis Fibers získala 14. apríla aj záväzné neodkladné opatrenie súdu, ktorý uložil spoločnosti Chemes povinnosť zabezpečiť nerušenú a priebežnú dodávku energií a médií na základe týždenných zálohových platieb.Spoločnosť Nexis Fibers má v dôsledku odpojenia energií nahlásené od 27. apríla hromadné prepúšťanie všetkých takmer 400 zamestnancov.Agentúra SITA požiada o stanovisko spoločnosť Chemes