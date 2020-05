Matovič a Sulík prišli na riešenie problému platenia nájmov v prevádzkach zatvorených pre Covid-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.5.2020 - Definitívne vyriešenie problematiky platenia nájmov v zatvorených prevádzkach by mohli priniesť už najbližšie dni. V stredu to zhodne potvrdili predseda vlády Igor Matovič ako aj minister hospodárstva Richard Sulík.Ten pritom o nutnosti prispieť podnikateľom na nájmy hovorí už dlhodobo, koalícia sa však na konkrétnej forme pomoci nevedela dohodnúť. Šéf rezortu hospodárstva ako dôvod označil odmietavý postoj predsedu vlády."Približne mesiac sme mali názorový spor s Richardom Sulíkom. Ja som od začiatku presadzoval model, aby nájomníci neplatili žiaden nájom, keďže majitelia budov dostali možnosť odložiť si splátky úverov až do 9 mesiacov. Chcel som, aby preniesli tú výhodu na samotných nájomníkov. Richard Sulík navrhoval model, kde by nájomníci naďalej niečo platili. Prišiel som v utorok na koaličnú radu za naše hnutie s návrhom, ktorý by mohol rozseknúť tento gordický uzol," uviedol v stredu premiér.Aktuálne by tak už mala v koalícii existovať na túto tému dohoda. "Áno, črtá sa riešenie. Igor Matovič včera navrhol akúsi variantu toho, o čom sa tu niekoľko týždňov bavíme. Veľmi sa mi to pozdávalo. Zajtra máme vládu, tam to chceme dohodnúť," potvrdil slová predsedu vládu Sulík.Ani jeden z nich pritom nechcel prezradiť žiadne podrobnosti. Výsledok chcú oznámiť spoločne, šéf rezortu hospodárstva by bol rád, aby to mohlo byť už po štvrtkovom rokovaní kabinetu.