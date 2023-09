Protiruské sankcie nezabrali ako sa očakávalo, zaznelo z Ukrajiny. Chce to tvrdú ranu jeho devízovým príjmom

Rekordný export v histórii Ruska

Späť na predvojnovú úroveň

Dodávky sa predlžujú a dražejú

Čipy si cestu do Ruska nájdu

Pokles exportu a nárast importu

Žiadajú radikálnejšie metódy

16.9.2023 (SITA.sk) - Prognózy zo začiatku vojny na Ukrajine o tom, že Rusko pod vplyvom sankcií zažije 30-percentný pokles produkcie ropy, jeho HDP sa zníži o 15 % a dovoz do krajiny sa prepadne o polovicu, sa zatiaľ nenaplnili.Ako referuje web Ukrajinská pravda, v súčasnosti sa Rusi vysmievajú týmto prognózam rovnakým spôsobom, ako sa Ukrajinci smiali z ruských plánov „dobyť Kyjiv za tri dni“.„Západné sankcie sa ukázali ako príliš veľký kompromis. Od niektorých obmedzení sa upustilo, iné neboli dostatočne presadzované, takže zostalo veľa medzier a niektoré boli odložené o rok alebo dokonca o dva, čím sa agresorovi poskytol čas na prispôsobenie sa. V konečnom dôsledku, namiesto toho, aby Rusko čelilo spravodlivosti za svoju vojenskú agresiu, v minulom roku ešte zvýšilo svoje zisky,“ tvrdí spomenutý zdroj.Ruský export v roku 2022 neklesol, ale vzrástol o 20 %. V skutočnosti si Rusko vybralo najlepší možný čas na rozpútanie veľkej vojny – počas vrcholu globálnej inflácie.Globálny priemysel sa zotavoval z COVID-19, kľúčové sadzby centrálnych bánk boli nízke a každý potreboval komodity a mal prostriedky, aby si ich mohol dovoliť, takže ceny rástli, tvrdí Ukrajinská pravda.V minulom roku dosiahol ruský export 591 miliárd dolárov (USD), čo je rekord v histórii Ruska.Globálna inflácia sa do konca roka upokojila a napokon vstúpilo do platnosti energetické embargo. Ruský export dostal zásah.Za prvý polrok 2023 vývoz z Ruska klesol na 206 miliárd USD, čo je pokles z 306 miliárd USD v rovnakom období predchádzajúceho roka.„Okamžitý pokles o 30 %. Znamená to, že sankcie boli účinné? Áno aj nie. Rusko sa vlastne len vrátilo na predvojnovú úroveň exportu. Súdiac čisto podľa čísel, sankcie ruskému exportu neublížili, skôr odrezali jeho rast zisku a vrátili ho na úroveň z roku 2021,“ poznamenáva Ukrajinská pravda.V súvislosti s importom ekonómovia očakávali, že dovoz klesne minimálne o tretinu do konca roka 2022. Tento odhad sa ukázal ako nepresný. Dovoz do Ruska sa do konca minulého roka znížil len o 13 %.Na porovnanie, pokles počas finančnej krízy v rokoch 2009 a 2015 bol trikrát väčší. V prvej polovici roku 2023 sa dovoz z Ruska stabilizoval späť na predkrízovú úroveň z roku 2021.Čo sa týka dovozu technologických komponentov, sankcie dopadli o niečo lepšie. V porovnaní júla 2023 s júlom 2021 klesla dodávka elektrických strojov a komponentov o 27 %, počítačov o 13 %, nástrojov a prístrojov o 46 % a dopravných zariadení o 70 %.Pravdepodobne tým utrpela aj kvalita tohto tovaru, keďže Rusko muselo nahradiť stratený dovoz výrobkami vyrobenými v Číne. Nie je však možné určiť, aká časť tohto tovaru je skutočne čínska a čo sa dováža z iných západných krajín.Rusko si zároveň zachovalo svoju schopnosť vyrábať nové technologické zbrane, hoci teraz trvá príchod komponentov dlhšie a sú drahšie.Elektronické súčiastky pre zbrane sa tiež dostávajú do Ruska cez reťaz sprostredkovateľov. Hoci západné krajiny zakazujú ich predaj do Ruska, čipy si stále nachádzajú cestu do ruských tovární, najmä cez Turecko, Čínu, Kirgizsko, Kazachstan, Uzbekistan a ďalšie neutrálne krajiny.Obchodná bilancia Ruskej federácie dosiahla v prvom polroku 2023 dovedna 57 miliárd USD, čo je len o 15 % menej ako v rovnakom období roku 2021.Keďže Rusko stále vyváža viac tovaru ako nakupuje, ruská centrálna banka má príležitosť na doplnenie svojich zásob.„Ruské inštitúcie nazhromaždili nové zahraničné aktíva v hodnote okolo 150 miliárd USD počas celého sankčného režimu. Hoci sankcie fakticky zmrazili významnú časť ruských predvojnových rezervných zásob, nezastavili nové toky," hovorí profesorka Lidija Lisovská.Ruská ekonomika vo všeobecnosti smeruje k poklesu exportu a rastúcemu importu. Krajina má menej cudzej meny, takže ruský rubeľ devalvoval na 100 RUB za 1 USD.Ruská centrálna banka však môže kedykoľvek použiť svoje naakumulované rezervy na stabilizáciu výmenného kurzu, ak to bude považovať za potrebné."Pokiaľ si Rusko udržiava obchodný prebytok, je mu jedno, či jeho aktíva na Západe zamrznú. Tento krok zostane do istej miery symbolický, pokiaľ bude agresor dostávať zisky z medzinárodného obchodu. Len tvrdá rana devízovým príjmom môže spôsobiť agresorovi skutočnú škodu,“ povedal Viktor Koziuk, bývalý člen Rady národnej banky Ukrajiny.Sankcie sa dostali do štádia, keď každé ďalšie obmedzenie môže zasiahnuť Rusko aj západné krajiny. Zo súčasného stavu však bude mať úžitok iba Rusko.„Čo sa s tým dá robiť? Ukrajinci už od začiatku vojny navrhujú radikálnejšie metódy,“ tvrdí Ukrajinská pravda a poukazuje na úplné zastavenie obchodu s Ruskom a odpojenie všetkých ruských bánk od systému SWIFT.„Napríklad ruský vývoz plynu je vysoko závislý od Európy a bude trvať mnoho rokov, kým sa presunie úplne do Číny. Tromf na podstatné zníženie produkcie plynu v Rusku, jedného z jeho najvýznamnejších zdrojov devíz, je teraz v rukách západných krajín,“ konštatuje Ukrajinská pravda.Zároveň dodáva, že ak západní spojenci Ukrajiny chcú, aby mali „druhý vietor“ v boji proti agresorovi, musia zmeniť svoj postoj k tejto vojne tým, že budú pracovať na svojich predchádzajúcich chybách a prijmú nové, rozhodnejšie sankcie proti Kremľu.