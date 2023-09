Firmy plánujú na jeseň najsilnejšie nábory od minulého roka. V ktorých oblastiach bude po ľuďoch najväčší dopyt?

Takmer polovica neočakáva zmeny

Najväčší nábor má byť v Bratislave





Spoločnosť Manpower Group poskytuje služby a riešenia, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca.



Na Slovensku sa Manpower každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu viac ako dvetisíc pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jeho klientov.





16.9.2023 (SITA.sk) - Očakávania zamestnávateľov na Slovensku na štvrtý štvrťrok tohto roka sú veľmi optimistické. Firmy plánujú na jeseň najsilnejšie nábory od začiatku minulého roka.Vyplýva to z pravidelného prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Manpower na vzorke 510 zamestnávateľov na Slovensku.Nárast počtu zamestnancov v októbri až decembri tohto roka očakáva 31 % opýtaných zamestnávateľov a 17 % oslovených firiem ich pokles.Žiadne zmeny v počte pracovných síl vo štvrtom štvrťroku tohto roka nepredpokladá 47 % zamestnávateľov, zvyšní zamestnávatelia sa k náborovým plánom nevedeli vyjadriť.Po sezónnom očistení dát, ktorým sa odstránil vplyv sezónnych výkyvov v náborových aktivitách, hodnota indexu predstavovala kladných 15.Najviac nových pracovných príležitostí očakávajú hlavne firmy, ktoré podnikajú v oblasti komunikačných služieb, financií a nehnuteľností a IT sektora.Najviac firiem predpokladá nábor nových ľudí v Bratislave, nasleduje stredné a západné Slovensko a najnižší nábor zamestnancov čaká východné Slovensko.Najviac nových pracovníkov plánujú prijímať malé firmy do 50 zamestnancov, za nimi nasledujú veľké firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 250 ľudí.Prieskum "Manpower Index trhu práce” sa vykonáva každý štvrťrok na sledovanie zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku.Na štvrtý kvartál tohto roka bola oslovená reprezentatívna vzorka 510 zamestnávateľov na Slovensku s rovnakou otázkou: "Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca decembra 2023 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?".