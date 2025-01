Protiteroristická akcia v Košiciach pokračuje, policajti zadržali 48-ročného muža

8.1.2025 (SITA.sk) - Utorková policajná akcia v Košiciach súvisiaca s podozreniami z terorizmu pokračuje aj počas stredy. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , polícia a ďalšie zainteresované zložky pokračujú vo vykonávaní procesných úkonov a domovej prehliadke na Zemplíne.„48-ročný muž, ktorý je podozrivý zo spáchania trestného činu terorizmu a iných trestných činov, sa nachádza v cele policajného zaistenia. Aj dnešným úkonom na Zemplíne predchádzala rozsiahla a mimoriadne pedantná príprava, ktorá v sebe taktiež zahŕňala elimináciu alebo úplnú minimalizáciu možného nebezpečenstva,“ uviedla Ivanová.Doplnila, že vyšetrovateľ košickej krajskej kriminálky dosiaľ neobvinil žiadnu konkrétnu osobu. O ďalšom postupe vo veci sa rozhodne po skončení úkonov na Zemplíne.V košickej mestskej časti Dargovských hrdinov v utorok 7. januára prebehla policajná akcia pre podozrenie z terorizmu. Zadržali pri tom jednu osobu.Podľa medializovaných informácií by malo ísť o muža so špičkovými vedomosťami z oblasti chémie, ktorý mal byť už v minulosti obvinený pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a pre zločin poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva.Za to skončil s podmienkou, no rokmi sa postupne radikalizoval a jeho činnosť začala vykazovať znaky terorizmu.